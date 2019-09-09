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9 сентября 2019, 16:10



Отряд ЮИД школы № 14 призвал водителей быть внимательнее на дорогах.

Водители с особым вниманием выслушали обращения ЮИДовцев и пообещали ездить безопасно. Фото участников акции

Просмотров:160 В минувшую пятницу юные инспекторы движения совместно с сотрудниками ГИБДД провели акцию «Внимание на дорогу». Акция прошла в рамках декады дорожной безопасности детей, с тем чтобы в начале учебного года призвать норильских автомобилистов быть внимательнее и не нарушать правила дорожного движения. Специально для акции школьники вместе с педагогами подготовили яркие листовки, в которых просили водителей быть внимательнее на дорогах и улицах Большого Норильска и особенно там, где рядом могут быть дети: у детских садов, школ и во дворах. Своей акцией юные помощники ГИБДД показали, что новый учебный год уже в разгаре, погода с каждым днём будет ухудшаться, и это потребует от автомобилистов предельной собранности на дорогах, проявления уважения ко всем участникам дорожного движения и строгого соблюдения ПДД.Водители с особым вниманием выслушали обращения ЮИДовцев и пообещали ездить безопасно.Фото участников акции