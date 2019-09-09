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9 сентября 2019, 16:33



Норильск в очередной раз встретит «Живой звук». С 24 по 27 октября в Городском центре культуры пройдет фестиваль музыки нового формата.

В рамках фестиваля на норильской сцене выступят Сергей Маврин – советский и российский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, композитор и звукорежиссер, известный по участию в коллективах «Ария», «Чёрный Кофе», «Кипелов». Основатель группы «Маврин». City A – норильская группа, совмещающая очарование Depeche Mode и характер Nine Inch Nails. Кроме многочисленных выступлений на площадках Норильска на счету группы концерты в других городах России в рамках самостоятельного мини-турне. Дискография группы насчитывает два студийных альбома, доступных во всех цифровых магазинах. Гуша Катушкин – российский музыкант, автор и исполнитель странных и волшебных песен, многие из которых стали интернет-хитами. В частности, песня «Эхо тысячи вокзалов», написанная им по мотивам творчества одесского поэта Ес Сои, сделанная в сотрудничестве с харьковской певицей и пианисткой Марией Чайковской. В 2012 дуэт участвовал в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Был выдвинут на премию «Степной волк» в номинации «Нечто». «Точка» – одна из наиболее популярных норильских групп. Сочетает в себе эстетику русского рока и современной гитарной музыки. Группа основана в 2012 году. На данный момент имеет в дискографии два альбома. Закроет фестиваль группа Pompeya – одни из главных лиц отечественного англоязычного инди, независимые эксперементаторы, чей успех давно шагнул за пределы России. Их музыкальная история пестрит сольными турами и совместными выступлениями в Европе, США, Китае. Большую часть времени музыканты проводят в США, где сочиняют и записывают свою музыку. Для желающих посетить все концерты предусмотрены абонементы по выгодной цене, их количество ограничено. Билеты и абонементы можно приобрести в кассе ГЦК, ул. Орджоникидзе, 15. Телефон для справок: 22-99-14.

Просмотров:231 Фестиваль откроет Billy's Band – группа из Санкт-Петербурга, которой играет в стилях блюз, свинг, джаз и рок. Самобытный и уникальный коллектив уже более десяти лет покоряет сердца слушателей не только в России, но и далеко за её пределами, группа участвовала в крупнейших фестивалях джазовой музыки в США и Канаде.В рамках фестиваля на норильской сцене выступятСергей Маврин – советский и российский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, композитор и звукорежиссер, известный по участию в коллективах «Ария», «Чёрный Кофе», «Кипелов». Основатель группы «Маврин».City A – норильская группа, совмещающая очарование Depeche Mode и характер Nine Inch Nails. Кроме многочисленных выступлений на площадках Норильска на счету группы концерты в других городах России в рамках самостоятельного мини-турне. Дискография группы насчитывает два студийных альбома, доступных во всех цифровых магазинах.Гуша Катушкин – российский музыкант, автор и исполнитель странных и волшебных песен, многие из которых стали интернет-хитами. В частности, песня «Эхо тысячи вокзалов», написанная им по мотивам творчества одесского поэта Ес Сои, сделанная в сотрудничестве с харьковской певицей и пианисткой Марией Чайковской. В 2012 дуэт участвовал в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Был выдвинут на премию «Степной волк» в номинации «Нечто».«Точка» – одна из наиболее популярных норильских групп. Сочетает в себе эстетику русского рока и современной гитарной музыки. Группа основана в 2012 году. На данный момент имеет в дискографии два альбома.Закроет фестиваль группа Pompeya – одни из главных лиц отечественного англоязычного инди, независимые эксперементаторы, чей успех давно шагнул за пределы России. Их музыкальная история пестрит сольными турами и совместными выступлениями в Европе, США, Китае. Большую часть времени музыканты проводят в США, где сочиняют и записывают свою музыку.Для желающих посетить все концерты предусмотрены абонементы по выгодной цене, их количество ограничено.Билеты и абонементы можно приобрести в кассе ГЦК, ул. Орджоникидзе, 15.Телефон для справок: 22-99-14.