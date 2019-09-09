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9 сентября 2019, 16:48



Синоптики прогнозируют на этой неделе похолодание и даже первый снег.

Уже завтра столбик ртутного термометра опустится ниже нуля и, вероятно, пройдёт снег. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:221 На город надвигается поток арктического воздуха. Температура воздуха пойдёт на понижение – ожидается 0…+5 градусов, ветер северного направления усилится до 15-20 метров в секунду. Холодную осеннюю картину дополнит дождь.Уже завтра столбик ртутного термометра опустится ниже нуля и, вероятно, пройдёт снег.Фото Владимира Макушкина