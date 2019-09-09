Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40677

9 сентября 2019, 17:05



Более 12 тысяч школьников края пройдут профориентационное тестирование.

Тестирование будет проводиться в три этапа. Каждый из них помогает ребятам осознанно подойти к выбору профессии, выявить свои способности и сферы интересов. В итоге школьники получают отчёт с интерпретациями результатов и рекомендациями по развитию, а также построению профессиональной траектории. В форме рекомендации содержится информация о развивающих мероприятиях, курсах, кружках, максимально подходящих под интересы подростка, а также об уровне знаний участника. Уже сейчас в крае состоялись семинары для красноярских школ, а также для 37 площадок, где будут проводиться практические мероприятия. В семинаре, который проходил в краевом Дворце пионеров, приняло участие более 60 школ Красноярска. Педагоги-навигаторы ознакомились с ключевыми инструментами проекта «Билет в будущее». Обсудили возможности проекта для дальнейшего построения школьниками индивидуальных учебных планов и образовательных маршрутов.

Просмотров:148 В Красноярском крае продолжается презентация и запуск проекта «Билет в будущее». Это программа ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-го классов, которая реализуется с 2018 года в рамках нацпроекта «Образование». До конца учебного года в проекте примут участие более 12 тысяч школьников, сообщается на официальном портале Красноярского края.Тестирование будет проводиться в три этапа. Каждый из них помогает ребятам осознанно подойти к выбору профессии, выявить свои способности и сферы интересов. В итоге школьники получают отчёт с интерпретациями результатов и рекомендациями по развитию, а также построению профессиональной траектории. В форме рекомендации содержится информация о развивающих мероприятиях, курсах, кружках, максимально подходящих под интересы подростка, а также об уровне знаний участника.Уже сейчас в крае состоялись семинары для красноярских школ, а также для 37 площадок, где будут проводиться практические мероприятия. В семинаре, который проходил в краевом Дворце пионеров, приняло участие более 60 школ Красноярска. Педагоги-навигаторы ознакомились с ключевыми инструментами проекта «Билет в будущее». Обсудили возможности проекта для дальнейшего построения школьниками индивидуальных учебных планов и образовательных маршрутов.