Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40678

9 сентября 2019, 17:12



Юных норильчан приглашают принять участие в интеллектуальных мероприятиях.

К участию в мероприятиях приглашаются школьники начального и среднего звена, профессионального и высшего образования, воспитанники образовательных организаций дополнительного образования детей, а также научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы, работающие с творчески одарённой молодёжью. Также ждут специалистов органов управления в сфере образования и молодёжной политики. Более подробная информация – по телефонам 8-(495)-374-59-57, 8-(495)-688-21-85, 8-(495)-684-82-47 и на сайтах integraciya.org, nauka21.com.

Просмотров:191 Мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи организует Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «Интеграция». Эта общероссийская общественная организация - преемник Всероссийского координационного совета научно-технического творчества молодёжи при правительстве Российской Федерации и Всероссийского межведомственного совета научно-технического творчества молодёжи высших и средних учебных заведений.К участию в мероприятиях приглашаются школьники начального и среднего звена, профессионального и высшего образования, воспитанники образовательных организаций дополнительного образования детей, а также научные руководители, педагоги-наставники, специалисты-организаторы, работающие с творчески одарённой молодёжью. Также ждут специалистов органов управления в сфере образования и молодёжной политики.Более подробная информация – по телефонам 8-(495)-374-59-57, 8-(495)-688-21-85, 8-(495)-684-82-47 и на сайтах integraciya.org, nauka21.com.