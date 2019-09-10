Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40679

10 сентября 2019, 11:01



В Норильске выявлена компания, продлевавшая сроки годности продуктов.

Например, копчёный шпик, который поступил в продажу в апреле и имел срок годности до мая, в мае вдруг стал годным чуть ли не до сентября. «Подобная практика фальсификации компанией «Явик» сроков годности и последующего выпуска для реализации через торговую сеть опасной продукции носила системный характер, - сообщается на сайте Россельхознадзора. - За нарушение требований технических регламентов компания оштрафована на 100 тысяч рублей. Уполномоченное лицо организации лишено права доступа для работы в системе «Меркурий»».

Просмотров:175 Специалисты краевого управления Россельхознадзора при мониторинге данных государственной информационной системы «Меркурий» обнаружили, что представитель компании «Явик» с марта по июнь 2019 года вносил в базу изменения в даты выработки, продлевая тем самым сроки годности, установленные производителями, на мясную продукцию, яйцо, рыбу. Впоследствии товар реализовывался «Явик» через торговую сеть города.Например, копчёный шпик, который поступил в продажу в апреле и имел срок годности до мая, в мае вдруг стал годным чуть ли не до сентября.«Подобная практика фальсификации компанией «Явик» сроков годности и последующего выпуска для реализации через торговую сеть опасной продукции носила системный характер, - сообщается на сайте Россельхознадзора. - За нарушение требований технических регламентов компания оштрафована на 100 тысяч рублей. Уполномоченное лицо организации лишено права доступа для работы в системе «Меркурий»».