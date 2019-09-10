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10 сентября 2019, 11:16



Норильские полицейские приняли участие в акции «Лес Победы».

Сотрудники Отдела МВД России по городу Норильску совместно с представителями Общественного совета приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы», посвящённой победе в Великой Отечественной войне. Полицейские высадили более 50 саженцев в районе ул. Ленинградской, 13а, в память о тех, кто отдал свои жизни ради мира. «Сотрудники правоохранительных органов всегда с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях, показывая пример патриотизма, заботы и любви к окружающей среде», - отмечают в Норильском ОМВД. Фото с сайта норильск.24.мвд.рф

Просмотров:113 Сотрудники Отдела МВД России по городу Норильску совместно с представителями Общественного совета приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы», посвящённой победе в Великой Отечественной войне. Полицейские высадили более 50 саженцев в районе ул. Ленинградской, 13а, в память о тех, кто отдал свои жизни ради мира.«Сотрудники правоохранительных органов всегда с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях, показывая пример патриотизма, заботы и любви к окружающей среде», - отмечают в Норильском ОМВД.Фото с сайта норильск.24.мвд.рф