Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40681

10 сентября 2019, 11:21



Уроки компании прошли во всех школах Норильска и Дудинки: первоклашки познакомились с особенностями её работы.

«Рассказывая про сложные машины и оборудование, работающее в шахте, мы проводили аналогии со знакомыми детям устройствами: буровая машина напоминает дрель, клеть – лифт, вагоны в шахте – как метро. Такие сравнения – настоящая находка», – говорит Ольга. Дети с интересом разглядывали слайды презентации, модели подземной техники, о которой рассказывали гости. А когда ребятам предложили померить спецодежду: каску, куртку, светоотражающий жилет, перчатки и лепесток, защищающий дыхательную систему от пыли, – желающие выстроились в очередь. На уроке дети узнали о том, чем занимаются геологи, бурильщики, машинисты, плавильщики, транспортники. Поняли, по какому принципу добываются в недрах северной земли полезные ископаемые. Фото Константина Овсиенко

Просмотров:116 В гимназии № 5 урок компании провели представители рудника «Заполярный». Ребятам рассказали о работе входящего в состав группы рудника «Медвежий ручей». Просто о сложном рассказали детям Ольга Вирченко и Андрей Седышев.«Рассказывая про сложные машины и оборудование, работающее в шахте, мы проводили аналогии со знакомыми детям устройствами: буровая машина напоминает дрель, клеть – лифт, вагоны в шахте – как метро. Такие сравнения – настоящая находка», – говорит Ольга.Дети с интересом разглядывали слайды презентации, модели подземной техники, о которой рассказывали гости. А когда ребятам предложили померить спецодежду: каску, куртку, светоотражающий жилет, перчатки и лепесток, защищающий дыхательную систему от пыли, – желающие выстроились в очередь.На уроке дети узнали о том, чем занимаются геологи, бурильщики, машинисты, плавильщики, транспортники. Поняли, по какому принципу добываются в недрах северной земли полезные ископаемые.Фото Константина Овсиенко