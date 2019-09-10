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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:29 Налоги по осени платят. Норильская ИФНС напомнила срок уплаты имущественных налогов.
16:08 С 1 сентября повышается размер родительской платы за детские сады.
15:30 Памятник «Первым!» реконструирован. Его открытие состоится 12 сентября в 18.00.
15:19 В Норильск приедет детский писатель Юрий Кузнецов, написавший продолжение о Волшебной стране Александра Волкова.
15:02 В Дудинку прибыл теплоход «Максим Горький».
14:45 Проложим маршрут. В столицу Таймыра прибыла рабочая группа, которая занимается формированием круизного маршрута Красноярск – Дудинка - Красноярск.
14:44 Полицейские задержали мигрантов, которые прибыли на Таймыр на лодке и направлялись в Норильск.
14:26 Пропавший в августе вертолёт Ми-2 обнаружили в 25 км от Дудинки. Проводится проверка.
13:41 Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 года.
13:37 Пособие на школьника составляет 3054 рубля и оформляется независимо от дохода семьи.
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