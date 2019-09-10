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10 сентября 2019, 11:33



За день до официального открытия сезона, 27 сентября, на малой сцене Заполярного театра драмы покажут моноспектакль «Фирс. Монологи из шкафа».

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:119 Премьера состоялась в конце апреля. Поставил спектакль Тимур Файрузов к юбилею артиста Александра Глушкова. В этой работе актёр проявил всю полноту своего дарования. Материал вышел многогранным: здесь есть и фарс, и трагедия, и комедия. Артист проживает историю не только оставленного всеми старика Фирса, но и собственное становление, моменты своего одиночества, отношения с коллегами по цеху, сыгранные и несыгранные роли.Фото Владимира Макушкина