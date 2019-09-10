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10 сентября 2019, 11:34



Новые опорные пункты появились на территории «Заповедников Таймыра».

Накануне в распоряжение Объединённой дирекции поступили сборные мобильные конструкции – «Горные модули». До конца сентября с помощью малой авиации их доставят к местам локации. Эти бытовые помещения предназначены для комфортного пребывания людей при температуре до минус 45 градусов и ветре до 35 м/с. В каждом из них смогут разместиться восемь человек. В комплектации изделий есть не только печи, но и светильники, прожекторы, аккумуляторы, солнечные батареи. Модули установят на реке Курейке, где организуют сезонное дежурство государственных инспекторов, и в Пуринском заказнике, где кроме охранной базы обустроят и научную. Ещё один модуль станет заповедным кордоном в бухте «Медуза» на территории заповедника «Большой Арктический». Там круглый год будут нести дежурство госинспекторы. Этот модуль, установленный в самом жёстком климате, станет показательным. «В течение зимы мы проверим его качество, чтобы в дальнейшем корректировать свойства подобных изделий для наших условий. Это необходимо для расширения нашего присутствия в Арктике», - сообщают специалисты Объединённой дирекции. Четвёртый модуль появится на территории заповедного участка «Ары-Мас» заповедника «Таймырский», самого северного леса. Новые модульные опорные пункты станут универсальными объектами для работы не только сотрудников охраны, но и учёных. Теперь сотрудники Дирекции и приглашённые специалисты смогут значительно расширить не только изучаемую площадь, но и время пребывания в труднодоступных заповедных местах Таймыра. Фото Станислава Стрючкова

Просмотров:128 Работа по охране территорий Объединённой дирекции заповедников Таймыра в самом разгаре. Установлен контроль за состоянием охранных зон с помощью водного транспорта, а также - особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с помощью авиации, сообщает пресс-служба Объединённой дирекции. Сегодня специалисты «Заповедников Таймыра» приступили к размещению мобильных модулей в ключевых труднодоступных точках заповедной территории.Накануне в распоряжение Объединённой дирекции поступили сборные мобильные конструкции – «Горные модули». До конца сентября с помощью малой авиации их доставят к местам локации. Эти бытовые помещения предназначены для комфортного пребывания людей при температуре до минус 45 градусов и ветре до 35 м/с. В каждом из них смогут разместиться восемь человек. В комплектации изделий есть не только печи, но и светильники, прожекторы, аккумуляторы, солнечные батареи.Модули установят на реке Курейке, где организуют сезонное дежурство государственных инспекторов, и в Пуринском заказнике, где кроме охранной базы обустроят и научную. Ещё один модуль станет заповедным кордоном в бухте «Медуза» на территории заповедника «Большой Арктический». Там круглый год будут нести дежурство госинспекторы. Этот модуль, установленный в самом жёстком климате, станет показательным.«В течение зимы мы проверим его качество, чтобы в дальнейшем корректировать свойства подобных изделий для наших условий. Это необходимо для расширения нашего присутствия в Арктике», - сообщают специалисты Объединённой дирекции.Четвёртый модуль появится на территории заповедного участка «Ары-Мас» заповедника «Таймырский», самого северного леса.Новые модульные опорные пункты станут универсальными объектами для работы не только сотрудников охраны, но и учёных. Теперь сотрудники Дирекции и приглашённые специалисты смогут значительно расширить не только изучаемую площадь, но и время пребывания в труднодоступных заповедных местах Таймыра.Фото Станислава Стрючкова