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10 сентября 2019, 11:38



Более 600 норильских школьников стали участниками развлекательно-игровой программы во Дворце творчества детей и молодёжи.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:117 Педагоги ДТДМ предложили юным норильчанам отправиться в увлекательное путешествие по вселенной знаний. Ребята, опираясь на свою эрудицию и смекалку, способности и таланты, с лёгкостью справились с заданиями. Перед гостями выступили творческие коллективы Дворца: вокальные ансамбли «Настроение» и «Ветер перемен», хореографические коллективы «Радость» и «Театр танца «сНежный». Отметим, что набор в эти и другие творческие объединения продолжается. Детско-юношеские центры «Алькор» (ул. Московская, 29а, 34-00-98), «Романтик» (ул. Нансена, 46, 46-94-37), «Горка» (ул. Наб. Урванцева, 49, 46-65-42) и «Фортуна» (ул. Хантайская, 27, 43-25-85) приглашают школьников в свободное от уроков время заняться рукоделием, хореографией, вокалом, выжиганием по дереву, живописью и т. д. Также кружки открыты на базе норильских школ: в 13-й можно научиться сценическому движению, в 8-й – окунуться в мир исторической реконструкции, в интернате № 2 научиться шить мягкие игрушки, в гимназии № 7 – освоить фортепиано, баян, аккордеон. Подробнее о творческих объединениях, работающих на базе ДЮЦ и ДТДМ (ул. Комсомольская, 12), можно узнать на сайте www. dtdm.site и по телефонам: 46-34-23, 46-34-25.Фото Владимира Макушкина