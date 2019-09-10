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10 сентября 2019, 11:40



Военные экологи завершили очередной сезон уборки мусора в Арктике.

С 10 июня, момента начала работ, экологический взвод собрал и доставил в места складирования более 1 500 тонн металлолома – 232 тонны от окрестностей аэропорта «Норильск» в Алыкеле, более 1 110 тонн из военного городка Норильска, а также более 200 тонн из Дудинки. Всего в этом году военные экологи планировали вывезти 900 тонн мусора, то есть план выполнен на 106%. Личный состав экологического взвода приступил к перебазированию в пункт постоянной дислокации. Подразделение экологов насчитывает 30 человек, в распоряжении которых есть девять единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе - грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора. Фото пресс-службы Центрального военного округа.

Просмотров:118 Экологический взвод Центрального военного округа перевыполнил план по уборке мусора на земле Министерства обороны в Арктической зоне в черте Норильска, сообщает пресс-служба ЦВО.С 10 июня, момента начала работ, экологический взвод собрал и доставил в места складирования более 1 500 тонн металлолома – 232 тонны от окрестностей аэропорта «Норильск» в Алыкеле, более 1 110 тонн из военного городка Норильска, а также более 200 тонн из Дудинки. Всего в этом году военные экологи планировали вывезти 900 тонн мусора, то есть план выполнен на 106%.Личный состав экологического взвода приступил к перебазированию в пункт постоянной дислокации. Подразделение экологов насчитывает 30 человек, в распоряжении которых есть девять единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе - грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.Фото пресс-службы Центрального военного округа.