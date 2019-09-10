Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40686

10 сентября 2019, 11:50



Специалист норильской библиотеки Ирина Зеленская побывала в рабочей поездке в Германии.

Поездка состоялась в рамках акции «Литературный Мюнхен», организованной интернет-ресурсом «ЛитРес», с которым тесно сотрудничает Норильская ЦБС. Программа включала семинар, посвящённый работе с электронным ресурсом «ЛитРес: Библиотека», посещение отдела Восточной Европы Баварской государственной библиотеки, Международной детско-юношеской библиотеки, Литературного дома Мюнхена и книжного магазина Hugendubel. Интересно, что магазин не только продаёт книги, но и позволяет читать их в своих залах, как в библиотеке. Этот факт вызвал ревностные чувства у библиотекарей из России. На семинаре участники поездки обсудили главные направления работы с информационными ресурсами, обменялись эффективными методами продвижения электронно-библиотечных систем, поделились результатами своей деятельности. Ирина Зеленская рассказала коллегам о динамике роста популярности «ЛитРеса» у читателей норильских библиотек. Фото с сайта mucbs.ru На фото: Ирина Зеленская в первом ряду слева

Просмотров:125 Поездка состоялась в рамках акции «Литературный Мюнхен», организованной интернет-ресурсом «ЛитРес», с которым тесно сотрудничает Норильская ЦБС. Программа включала семинар, посвящённый работе с электронным ресурсом «ЛитРес: Библиотека», посещение отдела Восточной Европы Баварской государственной библиотеки, Международной детско-юношеской библиотеки, Литературного дома Мюнхена и книжного магазина Hugendubel. Интересно, что магазин не только продаёт книги, но и позволяет читать их в своих залах, как в библиотеке. Этот факт вызвал ревностные чувства у библиотекарей из России.На семинаре участники поездки обсудили главные направления работы с информационными ресурсами, обменялись эффективными методами продвижения электронно-библиотечных систем, поделились результатами своей деятельности. Ирина Зеленская рассказала коллегам о динамике роста популярности «ЛитРеса» у читателей норильских библиотек.Фото с сайта mucbs.ruНа фото: Ирина Зеленская в первом ряду слева