Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40687

10 сентября 2019, 13:06



Завтра начинается выезд Норильского заполярного театра в Москву.

Напомним, гастроли на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» Норильского драмтеатра состоятся с 13 по 15 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ. Самый северный представит на столичных подмостках пять спектаклей – премьеры последних сезонов, отмеченные экспертами различных российских фестивалей. 13 сентября в 19.00 зрителям представят «Жди меня… и я вернусь» в постановке Анны Бабановой. 14 сентября в 12.00 можно будет увидеть сказку «Рикки-Тикки-Тави» в вариации Тимура Файрузова, а в 19.00 - «Сны белой земли» Евгения Ибрагимова. В воскресенье, 15 сентября, в 19.00 москвичей и гостей столицы ждут на российскую премьеру мирового бестселлера «Папа» режиссёра Анны Бабановой. Домой Норильский драмтеатр в полном составе вернется 17 сентября.

Просмотров:118 На гастроли труппа отправится частями: завтра в столицу выезжают цеха и службы театра с декорациями и костюмами, а послезавтра, 12 сентября, вылетает актёрский состав.Напомним, гастроли на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» Норильского драмтеатра состоятся с 13 по 15 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ.Самый северный представит на столичных подмостках пять спектаклей – премьеры последних сезонов, отмеченные экспертами различных российских фестивалей. 13 сентября в 19.00 зрителям представят «Жди меня… и я вернусь» в постановке Анны Бабановой. 14 сентября в 12.00 можно будет увидеть сказку «Рикки-Тикки-Тави» в вариации Тимура Файрузова, а в 19.00 - «Сны белой земли» Евгения Ибрагимова. В воскресенье, 15 сентября, в 19.00 москвичей и гостей столицы ждут на российскую премьеру мирового бестселлера «Папа» режиссёра Анны Бабановой.Домой Норильский драмтеатр в полном составе вернется 17 сентября.