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10 сентября 2019, 13:06

Завтра начинается выезд Норильского заполярного театра в Москву.


На гастроли труппа отправится частями: завтра в столицу выезжают цеха и службы театра с декорациями и костюмами, а послезавтра, 12 сентября, вылетает актёрский состав.
Напомним, гастроли на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе» Норильского драмтеатра состоятся с 13 по 15 сентября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ.
Самый северный представит на столичных подмостках пять спектаклей – премьеры последних сезонов, отмеченные экспертами различных российских фестивалей. 13 сентября в 19.00 зрителям представят «Жди меня… и я вернусь» в постановке Анны Бабановой. 14 сентября в 12.00 можно будет увидеть сказку «Рикки-Тикки-Тави» в вариации Тимура Файрузова, а в 19.00 - «Сны белой земли» Евгения Ибрагимова. В воскресенье, 15 сентября, в 19.00 москвичей и гостей столицы ждут на российскую премьеру мирового бестселлера «Папа» режиссёра Анны Бабановой.
Домой Норильский драмтеатр в полном составе вернется 17 сентября.

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    Список новостей

 10 сентября 2019 
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15:30   Памятник «Первым!» реконструирован. Его открытие состоится 12 сентября в 18.00. 15:19   В Норильск приедет детский писатель Юрий Кузнецов, написавший продолжение о Волшебной стране Александра Волкова.
15:02   В Дудинку прибыл теплоход «Максим Горький». 14:45   Проложим маршрут. В столицу Таймыра прибыла рабочая группа, которая занимается формированием круизного маршрута Красноярск – Дудинка - Красноярск.
14:44   Полицейские задержали мигрантов, которые прибыли на Таймыр на лодке и направлялись в Норильск. 14:26   Пропавший в августе вертолёт Ми-2 обнаружили в 25 км от Дудинки. Проводится проверка.
13:41   Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 года. 13:37   Пособие на школьника составляет 3054 рубля и оформляется независимо от дохода семьи.
13:12   Продавая квартиру, важно не забыть закрыть свой лицевой счет. Иначе проблем в будущем не избежать. 13:06   Завтра начинается выезд Норильского заполярного театра в Москву.
11:50   Специалист норильской библиотеки Ирина Зеленская побывала в рабочей поездке в Германии. 11:40   Военные экологи завершили очередной сезон уборки мусора в Арктике.
11:38   Более 600 норильских школьников стали участниками развлекательно-игровой программы во Дворце творчества детей и молодёжи. 11:34   Новые опорные пункты появились на территории «Заповедников Таймыра».
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11:16   Норильские полицейские приняли участие в акции «Лес Победы». 11:01   В Норильске выявлена компания, продлевавшая сроки годности продуктов.

 9 сентября 2019 
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16:48   Синоптики прогнозируют на этой неделе похолодание и даже первый снег. 16:33   Норильск в очередной раз встретит «Живой звук». С 24 по 27 октября в Городском центре культуры пройдет фестиваль музыки нового формата.
16:10   Отряд ЮИД школы № 14 призвал водителей быть внимательнее на дорогах. 14:57   В Норильске прошёл четвёртый юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Мишка».
14:56   Чудеса на виражах покажут норильские школьники. На станции юных техников пройдут соревнования в рамках конкурса «Стритрейсер». 14:52   В Норильске прошёл гандикап-турнир, посвящённый открытию шахматного сезона 2019/20.
14:50   МФК «Норильский никель» заключил контракт с Владиславом Шаяхметовым. Рекордсмен сборной России в новой команде будет выступать под привычным вторым номером. 14:11   Белым медведям в «Роевом ручье» подарили высокотехнологичный мяч.
14:09   Почти 900 юных норильчан узнали больше о востребованных профессиях. 14:09   В воскресенье сыграны финальные игры заключительного в сезоне турнира большого футбола - 39-го Кубка «Заполярной Правды». Теперь он перешёл к команде «Туран».
13:29   Минпромторг России, Красноярский край и «Норникель» заключили соглашение о сотрудничестве в области инвестпроектов и крупных проектов природоохранного назначения. 13:25   Сегодня в городе начался отопительный сезон.
13:04   Новый атом в Арктику. «Атомфлот» и «Балтийский завод» построят новые серийные ледоколы. 12:11   Таймыр примет участие в IV фестивале Русского географического общества в Москве.
12:00   В Норильске провели торжественное вручение паспортов, приуроченное к 300-летию со дня образования органов по вопросам миграции. 11:21   Норильчанам предлагают создать арт-объект для своего города.
11:00   Ближайший сосед Дудинского морского порта и многолетний партнёр по логистике Мурманский морской торговый порт отметил свою 104-ю годовщину. 10:45   10 нарушителей и почти 2 км рыбацких сетей. Опергруппа провела очередной рейд в охранной зоне заповедника Путоранский.

 7 сентября 2019 
13:28   Сегодня на стадионе «Заполярник» проходит всероссийская акция «День бега «Кросс наций». 12:10   В Кайеркане рабочие заканчивают монтаж букв в сквере у ручья, окончательный облик композиция обретет в начале следующей недели.
12:06   Сезон посадок: сегодня норильчане вышли на традиционный субботник по озеленению города.

 6 сентября 2019 
18:24   Экологический взвод Центрального военного округа перевыполнил план по уборке мусора в Норильске. 17:17   В августе норильчане «подарили» мошенникам более трёх миллионов рублей.
17:13   Фотоохота на редкие виды животных и растений открыта. На Таймыре впервые зафиксировали появление остромордой лягушки. 16:12   Сегодня для первоклассников Норильска и Дудинки прошли «Уроки компании».
15:49   За кражу кабеля норильчанин получил условный срок. 15:29   НПОПАТ проведёт собеседование для желающих устроиться на работу.
15:19   «Норникель» и Российский экспортный центр расширяют партнёрство.




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