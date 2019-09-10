Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40689

10 сентября 2019, 13:12



Продавая квартиру, важно не забыть закрыть свой лицевой счет. Иначе проблем в будущем не избежать.

Продав квартиру, женщина спокойно переехала в Казань, а новый хозяин в управляющей компании так и не появился. И вот теперь шлейф новых долгов тянется за старой хозяйкой. И такие ситуации — не редкость. Новые владельцы не спешат заявить о себе либо по незнанию, либо по злому умыслу - рассчитывают, что какое-то время их за долги трясти никто не будет. У ситуации есть оборотная сторона. У новых владельцев тоже могут возникнуть проблемы. Не заявив о себе, новый собственник несколько месяцев или даже лет исправно платит по счетам, которые идут на имя прежнего хозяина и тем самым не доставляет хлопот своему предшественнику. А в какой-то момент, собственник приходит в УК по интересующему его вопросу, демонстрирует правоустанавливающие документы, а в ответ управляющая компания показывает ему долг, накопившийся с момента покупки. И тут добросовестный плательщик с удивлением узнаёт, что всё это время свои кровные он перечислял на чужой счёт, а его лицевой счёт — это белый лист. Конечно, решить вопрос можно. Но на это уйдёт не один день или даже месяц. Поэтому «Жилкомсервис» настойчиво рекомендует: не забывайте закрывать и открывать лицевые счета. Это сэкономит и время, и нервы. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:150 Пресс-служба управляющей компании «Жилкомсервис» отмечает увеличивающееся количество жалоб на счета по квартплате на давно проданное жильё. Дело доходит до блокировки банковских карт за долги. Например, в Казани со счетов бывшей норильчанки списывают долги за коммунальные услуги. Женщина не понимает, на каком основании, ведь квартиру она продала ещё в 2017 году, и на момент оформления сделки никакой задолженности не было. Об этом свидетельствует выписка из лицевого счёта. В нём-то и дело, объясняют в «ЖКС». Лицевой счёт — это не просто цифры в платёжке. Чтобы прежний владелец навсегда забыл о старой квартире, новый хозяин должен переоформить лицевой счёт на себя, ведь он закреплён не за квартирой, а за человеком. И в этом суть проблемы.Продав квартиру, женщина спокойно переехала в Казань, а новый хозяин в управляющей компании так и не появился. И вот теперь шлейф новых долгов тянется за старой хозяйкой. И такие ситуации — не редкость. Новые владельцы не спешат заявить о себе либо по незнанию, либо по злому умыслу - рассчитывают, что какое-то время их за долги трясти никто не будет.У ситуации есть оборотная сторона. У новых владельцев тоже могут возникнуть проблемы. Не заявив о себе, новый собственник несколько месяцев или даже лет исправно платит по счетам, которые идут на имя прежнего хозяина и тем самым не доставляет хлопот своему предшественнику. А в какой-то момент, собственник приходит в УК по интересующему его вопросу, демонстрирует правоустанавливающие документы, а в ответ управляющая компания показывает ему долг, накопившийся с момента покупки. И тут добросовестный плательщик с удивлением узнаёт, что всё это время свои кровные он перечислял на чужой счёт, а его лицевой счёт — это белый лист. Конечно, решить вопрос можно. Но на это уйдёт не один день или даже месяц.Поэтому «Жилкомсервис» настойчиво рекомендует: не забывайте закрывать и открывать лицевые счета. Это сэкономит и время, и нервы.Фото Владимира Макушкина