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10 сентября 2019, 13:37



Пособие на школьника составляет 3054 рубля и оформляется независимо от дохода семьи.

Материальная помощь оказывается ежегодно и оформляется без учёта дохода семьи. Размер пособия на сегодняшний день - 3054 рубля. Фото Ирины Яринской

Просмотров:124 Оно выплачивается один раз в год на ребёнка из многодетной семьи; семьи, в которой оба родителя инвалиды; неполной семьи, в которой родитель, воспитывающий ребёнка, инвалид. Данный вид социальной поддержки предусмотрен законом Красноярского края. Для получения пособия необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ и предоставить необходимые документы.Материальная помощь оказывается ежегодно и оформляется без учёта дохода семьи. Размер пособия на сегодняшний день - 3054 рубля.Фото Ирины Яринской