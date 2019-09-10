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10 сентября 2019, 13:41



Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 года.

ЕГЭ в этом учебном году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный - с 20 марта по 13 апреля, основной - с 25 мая по 29 июня и дополнительный - с 7 по 24 сентября. Начнётся досрочный период ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, основной – по географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещен с информатикой, во время основного – с химией. В каждом из периодов предусмотрены резервные сроки. «Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными испытаниями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск», – прокомментировал проект расписания руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Одиннадцатиклассники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные периоды можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтверждённых документально, и соответствующего решения Государственной экзаменационной комиссии. Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и/или математике базового уровня в дополнительный, сентябрьский период. ОГЭ для выпускников 9-го класса также пройдет в три этапа: досрочный - с 21 апреля по 16 мая, основной - с 22 мая по 30 июня, и дополнительный - с 7 по 21 сентября. Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ для 11-классников и выпускников прошлых лет принимаются до 1 февраля 2020 года, на участие в ГИА-9 – до 1 марта 2020 года. Проекты расписания опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:112 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год.ЕГЭ в этом учебном году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный - с 20 марта по 13 апреля, основной - с 25 мая по 29 июня и дополнительный - с 7 по 24 сентября. Начнётся досрочный период ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, основной – по географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещен с информатикой, во время основного – с химией. В каждом из периодов предусмотрены резервные сроки.«Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными испытаниями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск», – прокомментировал проект расписания руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Одиннадцатиклассники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные периоды можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтверждённых документально, и соответствующего решения Государственной экзаменационной комиссии.Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и/или математике базового уровня в дополнительный, сентябрьский период.ОГЭ для выпускников 9-го класса также пройдет в три этапа: досрочный - с 21 апреля по 16 мая, основной - с 22 мая по 30 июня, и дополнительный - с 7 по 21 сентября.Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ для 11-классников и выпускников прошлых лет принимаются до 1 февраля 2020 года, на участие в ГИА-9 – до 1 марта 2020 года.Проекты расписания опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.Фото Владимира Макушкина