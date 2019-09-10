Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40692

10 сентября 2019, 14:26



Пропавший в августе вертолёт Ми-2 обнаружили в 25 км от Дудинки. Проводится проверка.

«Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту обнаружения вертолёта МИ-2 в 25 километрах в юго-западном направлении от Дудинки. В настоящее время следственной группой проведён осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается на сайте ведомства. Фото с сайта zapsib-sut.sledcom.ru

Просмотров:115 Обгоревшие части вертолёта с человеческими останками нашли 7 сентября в юго-западном направлении от столицы Таймыра. Предполагается, что вертолёт вылетел 11августа в 18 часов с территории производственной базы в посёлке Коротчаево города Нового Уренгоя. Направлялся в Дудинку без проведения оценки лётной годности, составления плана полёта, получения лётного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения. В пункт назначения МИ-2 не прибыл. На борту воздушного судна находились три человека. По факту исчезновения вертолёта возбуждено уголовное дело.«Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту обнаружения вертолёта МИ-2 в 25 километрах в юго-западном направлении от Дудинки. В настоящее время следственной группой проведён осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается на сайте ведомства.Фото с сайта zapsib-sut.sledcom.ru