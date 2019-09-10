Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40693

10 сентября 2019, 14:44



Полицейские задержали мигрантов, которые прибыли на Таймыр на лодке и направлялись в Норильск.

За незаконный въезд на территорию Арктической зоны с регламентированным пребыванием мужчины привлечены к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях - нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию. Сейчас все трое находятся в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД Красноярского края, в ближайшее время нелегалы будут выдворены за пределы России.

Просмотров:118 Трое мужчин из ближнего зарубежья, как сообщают в главном управлении МВД России, на моторной лодке нелегально направлялись в Дудинку со стороны Игарки. Планировали найти работу в Норильске. Работая по оперативной информации, стражи порядка провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Совместно с сотрудниками отдела в Дудинке, Пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району мигрантов задержали в районе ручья Пшеничного.За незаконный въезд на территорию Арктической зоны с регламентированным пребыванием мужчины привлечены к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях - нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию. Сейчас все трое находятся в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД Красноярского края, в ближайшее время нелегалы будут выдворены за пределы России.