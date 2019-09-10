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10 сентября 2019, 14:45

Проложим маршрут. В столицу Таймыра прибыла рабочая группа, которая занимается формированием круизного маршрута Красноярск – Дудинка - Красноярск.


В экспертную группу, которая прибыла в Дудинку в рамках подготовки речного круизного туристического маршрута на 2020 год, вошли заместитель губернатора Красноярского края Андрей Недосеков, руководители крупнейшего российского оператора речных круизов ООО «ВодоходЪ», Первый заместитель руководителя ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Леонид Фёдоров и директор Красноярского транспортного филиала компании «Норникель» Александр Иванов.
Члены экспертной группы проверили готовность учреждений культуры и организаций из сферы бизнеса к приему туристов и ознакомились с экскурсионными программами. С руководством Дудинки гости обсудили вопросы транспортного обслуживания, а также работу объектов туристского и культурного показа, планируемых к включению в круизный маршрут. С 2020 года круизы запланированы на теплоходе повышенной комфортности «Максим Горький» вместимостью 100 пассажиров.
«Таймыр богат не только полезными ископаемыми, но и своей уникальной культурой и людьми. Сегодня большая часть туристической программы направлена на раскрытие особого колорита полуострова, знакомство с обычаями, традициями и жизнью коренных этносов», - отметил, приветствуя гостей, глава Таймыра Евгений Вершинин.
На театрализованной экскурсии по выставочным залам Таймырского краеведческого музея члены делегации познакомились с историей муниципального района, культурой и бытом коренных малочисленных народов Таймыра, увидели уникальную экспозицию «Сопкаргинский мамонт». Затем экспертная группа посетила этнокультурный комплекс «Таймыр Моу», где представители коренных народов Таймыра исполнили национальные песни и научили готовить строганину.
В Городском центре народного творчества гости побывали в творческой лаборатории «Таймырская резная кость», где приняли участие в мастер-классе художественной резки по оленьему рогу, ознакомились с развёрнутой здесь выставкой косторезных работ.
В Художественном этнографическом комплексе Таймырского дома народного творчества «Таймырская Ойкумена» представители пяти коренных этносов полуострова, пригласив гостей в свои традиционные жилища – чум и балок, рассказали о традициях и обычаях, продемонстрировали шаманскую атрибутику и предметы утвари, угостили различными блюдами национальной кухни.
Конечным пунктом визита стало этностойбище «Аан Дойгу» общины коренных малочисленных народов Таймыра «Мукустур». Здесь Евгений Вершинин и члены делегации обсудили вопросы быта туристов, их размещение, питание и логистику.
Во время визита съёмочная группа туроператора провела фото- и видеосъемку достопримечательностей Дудинки, результатом которой станет фильм о столице Таймыра.

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