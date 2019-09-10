Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40695

10 сентября 2019, 15:02



В Дудинку прибыл теплоход «Максим Горький».

В ближайшее время в Таймырском филиале Российского речного регистра теплоход пройдёт внеочередное техническое освидетельствование судна, связанное с переходом из одного порта в другой, затем отправится в город Красноярск, где в течение зимы пройдёт необходимое дооборудование и будет приведен в соответствие всем техническим параметрам и правилам техники безопасности. Отметим, ранее теплоход «Максим Горький», владельцем которого является российский оператор речных круизов ООО «ВодоходЪ», курсировал по Волге. При содействии руководства Красноярского края судно готовят к запуску по туристическому маршруту до заполярной столицы.

Просмотров:110 В столицу Таймыра прибыл круизный теплоход повышенной комфортности «Максим Горький» вместимостью 100 пассажиров, который начиная с летней навигации 2020 года, будет курсировать по Енисею по маршруту Красноярск – Дудинка – Красноярск.В ближайшее время в Таймырском филиале Российского речного регистра теплоход пройдёт внеочередное техническое освидетельствование судна, связанное с переходом из одного порта в другой, затем отправится в город Красноярск, где в течение зимы пройдёт необходимое дооборудование и будет приведен в соответствие всем техническим параметрам и правилам техники безопасности.Отметим, ранее теплоход «Максим Горький», владельцем которого является российский оператор речных круизов ООО «ВодоходЪ», курсировал по Волге. При содействии руководства Красноярского края судно готовят к запуску по туристическому маршруту до заполярной столицы.