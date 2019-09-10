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10 сентября 2019, 15:19



В Норильск приедет детский писатель Юрий Кузнецов, написавший продолжение о Волшебной стране Александра Волкова.

В Норильске Юрий Кузнецов проведёт несколько творческих встреч с читателями. Талнахскую детвору он будет ждать 16 сентября в 14.00 в Талнахской городской библиотеке по адресу: улица Диксона, 9. 17 сентября в 11.00 писатель встретится с юными читателями в Детской библиотеке имени Саши Петряева на Ленинском проспекте, 20а, а в 15.00 – в кайерканской библиотеке № 8 на ул. Строительной, 2а. Вход на все встречи свободный. Фото с сайта artmoskovia.ru

Просмотров:83 Одобрение на продолжение серии Юрий Кузнецов получил у её бессменного иллюстратора Леонида Владимирского, ведь связаться с автором в те годы уже не представлялось возможным. Сегодня цикл «Лабиринты Волшебного мира» включает в себя 21 сказочную повесть.В Норильске Юрий Кузнецов проведёт несколько творческих встреч с читателями.Талнахскую детвору он будет ждать 16 сентября в 14.00 в Талнахской городской библиотеке по адресу: улица Диксона, 9.17 сентября в 11.00 писатель встретится с юными читателями в Детской библиотеке имени Саши Петряева на Ленинском проспекте, 20а, а в 15.00 – в кайерканской библиотеке № 8 на ул. Строительной, 2а.Вход на все встречи свободный.Фото с сайта artmoskovia.ru