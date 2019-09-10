Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40697

10 сентября 2019, 15:30



Памятник «Первым!» реконструирован. Его открытие состоится 12 сентября в 18.00.

Демонтировали скульптуру несколько лет назад, когда она сильно разрушилась и стала представлять опасность для жителей. Экспертиза показала, что восстановить памятник нельзя, требуется полная реконструкция. Эти работы были выполнены под руководством Талнахского территориального управления администрации Норильска в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма» на 2019-2021 годы. На церемонии открытия будет воссоздана атмосфера 60-х годов – романтического периода первопроходцев Крайнего Севера.

Просмотров:85 Памятник с лаконичной надписью «Первым!», установленный к 10-летию Талнаха, посвящён первым геологам, строителям, горнякам Талнаха. Это бетонное сооружение, стилизованное под палатку, было установлено в 1970-м на том самом месте, где в 1962 году была разбита первая палатка посёлка Геологов Талнахского месторождения. Скульптурная композиция была возведена по проекту архитекторов Рафаэля Ревзина и Валерия Серебрякова бригадой Бориса Горбунова.Демонтировали скульптуру несколько лет назад, когда она сильно разрушилась и стала представлять опасность для жителей. Экспертиза показала, что восстановить памятник нельзя, требуется полная реконструкция. Эти работы были выполнены под руководством Талнахского территориального управления администрации Норильска в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма» на 2019-2021 годы.На церемонии открытия будет воссоздана атмосфера 60-х годов – романтического периода первопроходцев Крайнего Севера.