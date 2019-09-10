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10 сентября 2019, 16:08



С 1 сентября повышается размер родительской платы за детские сады.

С 1 сентября в Норильске повышение составит 4,3% на каждого ребёнка (что соответствует прогнозу уровня инфляции), или 145 рублей в абсолютном выражении. Для групп круглосуточного пребывания повышение больше – на 175 рублей. Эту сумму родители увидят уже в сентябрьских платёжках. «Последнее повышение платы за детский сад было 1 января 2018 года. Нынешний рост продиктован удорожанием услуг содержания детей в садах, продуктов питания, инфляцией, - сообщает Наталья Стеблева, начальник дошкольного образования УОиДО администрации Норильска. - Напомню, сегодня родители платят из общей суммы не более 20% стоимости содержания ребёнка в садике. Ознакомиться с нововведением можно в таких документах как 273-ФЗ, Закон Красноярского края «Об образовании», последняя редакция Постановления администрации Норильска № 35 от 2012 года». При этом от оплаты по-прежнему освобождены дети-инвалиды, опекаемые дети, дети из многодетных семей, воспитанники групп специального назначения детсада № 68. Частично освобождены от платы дети из малообеспеченных семей: если в семье доход на человека не превышает 25 998 рублей, можно оформить компенсацию родительской платы в размере 20% на первого ребёнка; 50% - на второго, 70% - на третьего. Наталья Стеблева отметила, что ажиотажа у родителей новость не вызвала – возможно, в связи с небольшим уровнем повышения: «В любом случае, мы готовы ответить на все вопросы мам и пап, плюс подробные данные о повышении размещены в каждом садике на досках объявлений», - заключила она. Фото Ирины Яринской

Просмотров:80 Размер родительской платы устанавливается федеральным законодательством, которое определяет её потолок, максимальную величину, а краевой закон – её оптимальный уровень для каждой территории региона.С 1 сентября в Норильске повышение составит 4,3% на каждого ребёнка (что соответствует прогнозу уровня инфляции), или 145 рублей в абсолютном выражении. Для групп круглосуточного пребывания повышение больше – на 175 рублей. Эту сумму родители увидят уже в сентябрьских платёжках.«Последнее повышение платы за детский сад было 1 января 2018 года. Нынешний рост продиктован удорожанием услуг содержания детей в садах, продуктов питания, инфляцией, - сообщает Наталья Стеблева, начальник дошкольного образования УОиДО администрации Норильска. - Напомню, сегодня родители платят из общей суммы не более 20% стоимости содержания ребёнка в садике. Ознакомиться с нововведением можно в таких документах как 273-ФЗ, Закон Красноярского края «Об образовании», последняя редакция Постановления администрации Норильска № 35 от 2012 года».При этом от оплаты по-прежнему освобождены дети-инвалиды, опекаемые дети, дети из многодетных семей, воспитанники групп специального назначения детсада № 68. Частично освобождены от платы дети из малообеспеченных семей: если в семье доход на человека не превышает 25 998 рублей, можно оформить компенсацию родительской платы в размере 20% на первого ребёнка; 50% - на второго, 70% - на третьего.Наталья Стеблева отметила, что ажиотажа у родителей новость не вызвала – возможно, в связи с небольшим уровнем повышения:«В любом случае, мы готовы ответить на все вопросы мам и пап, плюс подробные данные о повышении размещены в каждом садике на досках объявлений», - заключила она.Фото Ирины Яринской