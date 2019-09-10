Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40699

10 сентября 2019, 16:29



Налоги по осени платят. Норильская ИФНС напомнила срок уплаты имущественных налогов.

Налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги за 2018 год для физических лиц необходимо оплатить не позднее 2 декабря 2019 года. Это можно сделать на основании полученных налоговых уведомлений или данных в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сайта www.nalog.ru. Налогоплательщики, имеющие право на льготы по имущественным налогам, должны предоставить в налоговый орган соответствующее заявление и документы. С перечнем льготных категорий граждан можно ознакомиться на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Если налог не оплачен в срок, человек получает требование о его уплате. В случае неисполнения данного требования налоговый орган обращается в суд, суд выносит решение о взыскании задолженности. А дальше сумма снимется через банковский счёт должника либо придут судебные приставы. По всем возникающим вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: ул. Талнахская, д. 34, операционный зал, 1-е окно. Режим работы: понедельник, среда – с 9 до 18, вторник, четверг – с 9 до 20, пятница – с 9 до 16.45, первая и третья суббота месяца – с 10 до 15. Фото с сайта delen.ru

Просмотров:60 Налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги за 2018 год для физических лиц необходимо оплатить не позднее 2 декабря 2019 года. Это можно сделать на основании полученных налоговых уведомлений или данных в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» сайта www.nalog.ru.Налогоплательщики, имеющие право на льготы по имущественным налогам, должны предоставить в налоговый орган соответствующее заявление и документы. С перечнем льготных категорий граждан можно ознакомиться на сайте ФНС России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».Если налог не оплачен в срок, человек получает требование о его уплате. В случае неисполнения данного требования налоговый орган обращается в суд, суд выносит решение о взыскании задолженности. А дальше сумма снимется через банковский счёт должника либо придут судебные приставы.По всем возникающим вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: ул. Талнахская, д. 34, операционный зал, 1-е окно. Режим работы: понедельник, среда – с 9 до 18, вторник, четверг – с 9 до 20, пятница – с 9 до 16.45, первая и третья суббота месяца – с 10 до 15.Фото с сайта delen.ru