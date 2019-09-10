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10 сентября 2019, 17:50



В эти минуты у учащихся Норильской художественной школы проходит пленэр на «Норильской Голгофе».

По словам Татьяны Мозговой, директора Норильской художественной школы, в таком формате занятия вне кабинетов проводится второй раз. В прошлом, юбилейном для города году в реализации проекта помогла компания «Норникель» при поддержке управления по делам культуры и искусства администрации города. В этом году пленэр проводится только за счёт бюджетных средств. - Ученики художественной школы после таких занятий показывают очень хорошие результаты, – говорит Татьяна Мозговая. - Вылазки на природу и рисование с натуры дают хороший эффект как в учебном, так и творческом плане для учащихся и педагогов. Педагог, который не работает творчески сам, вряд ли сможет привить любовь к искусству, терпение и дать практические навыки своим ученикам. Пленэр – это часть учебной практики, экзамен, за который ученики получают оценку. По учебной программе такие занятия должны проводиться в июне, но и здесь специфика Норильска вносит свои коррективы. В начале лета большинство детей уезжает на каникулы на материк, а сентябрь - месяц идеальный для работы на свежем воздухе, большинство школьников уже вернулось из отпусков, а бабье лето радует погодой. Правда, сегодня Север показал свой крутой нрав, и на «Голгофе» воспитанникам художки приходится работать на холодном, пронизывающем ветру. Но юные художники не унывают, зябко поёживаются, но улыбаются и говорят, что для них это отличный творческий опыт и повод больше узнать об истории родного города. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:211 Занятия на открытом воздухе, а именно так переводится с французского слово «пленэр», проводятся в рамках учебно-творческого проекта «Норильский пленэр: перспективы мастерства». Уже сейчас начинающие художники успели поработать в Дудинке, в разных точках Норильска.По словам Татьяны Мозговой, директора Норильской художественной школы, в таком формате занятия вне кабинетов проводится второй раз. В прошлом, юбилейном для города году в реализации проекта помогла компания «Норникель» при поддержке управления по делам культуры и искусства администрации города. В этом году пленэр проводится только за счёт бюджетных средств.- Ученики художественной школы после таких занятий показывают очень хорошие результаты, – говорит Татьяна Мозговая. - Вылазки на природу и рисование с натуры дают хороший эффект как в учебном, так и творческом плане для учащихся и педагогов. Педагог, который не работает творчески сам, вряд ли сможет привить любовь к искусству, терпение и дать практические навыки своим ученикам.Пленэр – это часть учебной практики, экзамен, за который ученики получают оценку. По учебной программе такие занятия должны проводиться в июне, но и здесь специфика Норильска вносит свои коррективы. В начале лета большинство детей уезжает на каникулы на материк, а сентябрь - месяц идеальный для работы на свежем воздухе, большинство школьников уже вернулось из отпусков, а бабье лето радует погодой. Правда, сегодня Север показал свой крутой нрав, и на «Голгофе» воспитанникам художки приходится работать на холодном, пронизывающем ветру. Но юные художники не унывают, зябко поёживаются, но улыбаются и говорят, что для них это отличный творческий опыт и повод больше узнать об истории родного города.Фото Дениса Кожевникова