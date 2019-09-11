Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40701

11 сентября 2019, 10:44



С первым снегом, норильчане! Сегодня в городе ожидается ухудшение погоды и метель.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями, по усмотрению родителей, ученикам первой смены с 1-го по 11-й класс во всех районах города разрешили не посещать уроки. Автодорога Норильск - Кайеркан – Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта. Аэропорт работает по фактической погоде. Управление ГОиЧС Норильска предупреждает: в районах реки Норильской, озёр Мелкое, Глубокое, Лама – сильный ветер, шторм. Выход маломерным судам запрещён. С 10 часов утра объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу, сегодня в городе снег с дождём, видимость 1-2 км, ветер северный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с, температура воздуха -2…+3ºС. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:138 А ведь только началась вторая декада сентября. Школьники и 10 дней не отучились, как сегодня для них объявили актировку.По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями, по усмотрению родителей, ученикам первой смены с 1-го по 11-й класс во всех районах города разрешили не посещать уроки.Автодорога Норильск - Кайеркан – Алыкель открыта для движения всех видов автотранспорта. Аэропорт работает по фактической погоде.Управление ГОиЧС Норильска предупреждает: в районах реки Норильской, озёр Мелкое, Глубокое, Лама – сильный ветер, шторм. Выход маломерным судам запрещён.С 10 часов утра объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу, сегодня в городе снег с дождём, видимость 1-2 км, ветер северный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с, температура воздуха -2…+3ºС.Фото Владимира Макушкина