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11 сентября 2019, 12:49



Норильчанин стал вице-чемпионом крупного всероссийского турнира по греко-римской борьбе.

Выпускник норильской школы вольной борьбы Дмитрий Зайнидинов (тренеры Александр Овчинников и Виталий Кудрявцев) выступил в весовой категории 79 кг и завоевал серебряную медаль. «Этот турнир он прошёл после летней подготовки для дополнительного старта. Мы довольны результатом», - говорят тренеры борца. В настоящий момент Дмитрий тренируется в Академии борьбы, самый высокий результат в его активе – призовое место в Кубке России. Впереди у него - подготовка на турнир во Владикавказе в конце сентября, отбор на первенство мира до 23 лет (спортсмену сейчас 22 года). Фото участников соревнований

Просмотров:55 8 сентября в Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили завершился XXXVI всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Алексея Шумакова. За награды этого престижного турнира боролись 123 спортсмена из 11 регионов страны.Выпускник норильской школы вольной борьбы Дмитрий Зайнидинов (тренеры Александр Овчинников и Виталий Кудрявцев) выступил в весовой категории 79 кг и завоевал серебряную медаль. «Этот турнир он прошёл после летней подготовки для дополнительного старта. Мы довольны результатом», - говорят тренеры борца.В настоящий момент Дмитрий тренируется в Академии борьбы, самый высокий результат в его активе – призовое место в Кубке России.Впереди у него - подготовка на турнир во Владикавказе в конце сентября, отбор на первенство мира до 23 лет (спортсмену сейчас 22 года).Фото участников соревнований