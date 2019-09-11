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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:49 Норильчанин стал вице-чемпионом крупного всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
10:44 С первым снегом, норильчане! Сегодня в городе ожидается ухудшение погоды и метель.
17:50 В эти минуты у учащихся Норильской художественной школы проходит пленэр на «Норильской Голгофе».
16:29 Налоги по осени платят. Норильская ИФНС напомнила срок уплаты имущественных налогов.
16:08 С 1 сентября повышается размер родительской платы за детские сады.
15:30 Памятник «Первым!» реконструирован. Его открытие состоится 12 сентября в 18.00.
15:19 В Норильск приедет детский писатель Юрий Кузнецов, написавший продолжение о Волшебной стране Александра Волкова.
15:02 В Дудинку прибыл теплоход «Максим Горький».
14:45 Проложим маршрут. В столицу Таймыра прибыла рабочая группа, которая занимается формированием круизного маршрута Красноярск – Дудинка - Красноярск.
14:44 Полицейские задержали мигрантов, которые прибыли на Таймыр на лодке и направлялись в Норильск.
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