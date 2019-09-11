Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40703

11 сентября 2019, 13:55



13 сентября у норильских выпускников будет возможность пройти тестирование ГТО, чтобы успеть получить значки к выпускным экзаменам.

«Мы решили выделить отдельно выпускников, чтобы ребята могли получить значки до выпускных экзаменов и могли рассчитывать при поступлении на эти баллы. Уже сегодня заявились более 250 ребят по всем районам города, - рассказала директор Центра ГТО Наталья Гладышева. Помимо этого будут проходить сдачи нормативов для всех остальных групп населения. Неорганизованным норильчанам, желающим узнать свой уровень спортивной подготовки, для сдачи норматива нужно обращаться в Центр тестирования на ул. Набережной Урванцева, 53, ДС «Арктика», кабинет 12, телефон 46-88-16. Предварительно надо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (на нём указаны нормативы сдачи для каждого возраста и набор альтернативных упражнений) и получить медицинский допуск. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:146 В связи с ремонтом манежа «Арктики» тестирование ГТО проведут по районам. Первыми его пройдут талнахские школьники на стадионе «Солнышко».«Мы решили выделить отдельно выпускников, чтобы ребята могли получить значки до выпускных экзаменов и могли рассчитывать при поступлении на эти баллы. Уже сегодня заявились более 250 ребят по всем районам города, - рассказала директор Центра ГТО Наталья Гладышева.Помимо этого будут проходить сдачи нормативов для всех остальных групп населения. Неорганизованным норильчанам, желающим узнать свой уровень спортивной подготовки, для сдачи норматива нужно обращаться в Центр тестирования на ул. Набережной Урванцева, 53, ДС «Арктика», кабинет 12, телефон 46-88-16.Предварительно надо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (на нём указаны нормативы сдачи для каждого возраста и набор альтернативных упражнений) и получить медицинский допуск.Фото Владимира Макушкина