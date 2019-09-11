Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40704

11 сентября 2019, 14:05



Уже в эту субботу, 14 сентября, в Молодёжном центре Норильска состоится день открытых дверей.

Специально к этому дню организаторы подготовили тематические фотозоны и фотостудию, презентации деятельности местного отделения общественной организации «Молодая гвардия» и клуба «Психология 3000-летия», открытые тренировки от федераций айкидо и армейского рукопашного боя, спортивного клуба кендо «Ямагава» и тренеров Zumba: Ирины Копьевой, Юлии Мельниковой, Дарьи Зазули, Аси Дудченко, Светланы Владимировой и Евгения Лопатина, показательные выступления танцевальной группы «Микрокосмос» и федерации киокусинкай карате. Для мастер-классов понадобится сменная обувь. Также пройдут интеллектуальная игра от активистов штаба «Волонтёры Победы», экскурсии в музей боевой славы местного отделения общественной организации «Боевое братство», танцевальные мастер-классы от студий исторических бальных и шотландских танцев «Лепреконь» и латиноамериканских танцев «Латинас». Для любителей футбола будет организована прямая трансляция мини-футбольного матча, для активной молодёжи – зажигательная дискотека с 19.00 до 21.00. Желающих ждут по адресу: ул. Советская, 9а. Телефон для справок 46-01-74 Фото Ирины Яринской

Просмотров:161 С 16.00 до 19.00 гостей Молодёжного центра ждут: шоу мыльных пузырей, турнир по киберспорту, интерактив и лекция от активистов штаба «РДШ», бесплатный психологический тренинг «Жизнь как чудо», музыкальные мастер-классы от школы африканских барабанов Mango Pie, школы диджеинга Crossfader, рок-группы SIBEERIANS. Будет работать стрелковый тир и комнаты юнармейцев, выставки и творческие мастер-классы от активистов штаба «Волонтёры Победы» и «Моя территория», творческого объединения «Вернисаж», местной общественной организации «Мир для всех» и киновидеоклубного объединения «Экран».Специально к этому дню организаторы подготовили тематические фотозоны и фотостудию, презентации деятельности местного отделения общественной организации «Молодая гвардия» и клуба «Психология 3000-летия», открытые тренировки от федераций айкидо и армейского рукопашного боя, спортивного клуба кендо «Ямагава» и тренеров Zumba: Ирины Копьевой, Юлии Мельниковой, Дарьи Зазули, Аси Дудченко, Светланы Владимировой и Евгения Лопатина, показательные выступления танцевальной группы «Микрокосмос» и федерации киокусинкай карате. Для мастер-классов понадобится сменная обувь. Также пройдут интеллектуальная игра от активистов штаба «Волонтёры Победы», экскурсии в музей боевой славы местного отделения общественной организации «Боевое братство», танцевальные мастер-классы от студий исторических бальных и шотландских танцев «Лепреконь» и латиноамериканских танцев «Латинас». Для любителей футбола будет организована прямая трансляция мини-футбольного матча, для активной молодёжи – зажигательная дискотека с 19.00 до 21.00.Желающих ждут по адресу: ул. Советская, 9а. Телефон для справок 46-01-74Фото Ирины Яринской