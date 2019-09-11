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11 сентября 2019, 14:20



«Норникель» запустит горнорудное предприятие «Медвежий ручей» к 2021 году.

Такой проект увеличит добычу руды до 8-9 млн тонн в год и будет производить более 20 тонн металлов платиновой группы. Кроме того, развитие площадки «Медвежьего ручья» откроет дополнительные две тысячи новых рабочих мест для норильчан. Фото Марина Пешкова

Просмотров:178 Если ранее одноимённый дочерний филиал компании занимался добычей руды и хранилищем отходов, то с 2017 года на него была переоформлена лицензия на право геологической разведки недр и добычи полезных ископаемых в северной части месторождения Норильск-1, сообщает пресс-служба «Норникеля».Такой проект увеличит добычу руды до 8-9 млн тонн в год и будет производить более 20 тонн металлов платиновой группы. Кроме того, развитие площадки «Медвежьего ручья» откроет дополнительные две тысячи новых рабочих мест для норильчан.Фото Марина Пешкова