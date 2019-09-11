Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40706

11 сентября 2019, 14:20



Легендарный ансамбль «Хэйро» даст концерт 21 сентября в Городском центре культуры.

В концертной программе, которая состоится 21 сентября в 15.00, будут представлены, как уже полюбившиеся номера, так и новые постановки. Своими вокалом порадует трио «Сулускан» и солист ансамбля Виталий Поротов. Билеты можно приобрести в кассе ГЦК. Справки по телефонам: 22-99-14; 22-08-30.

Просмотров:150 За время творческой деятельности ансамбль «Хэйро» неоднократно становился лауреатом и дипломантом многочисленных городских, окружных, краевых, региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Богатейший репертуар ансамбля, накопленный за пять десятилетий, отражает национальный колорит, традиции и самобытную культуру коренных народов Севера.В концертной программе, которая состоится 21 сентября в 15.00, будут представлены, как уже полюбившиеся номера, так и новые постановки. Своими вокалом порадует трио «Сулускан» и солист ансамбля Виталий Поротов.Билеты можно приобрести в кассе ГЦК.Справки по телефонам: 22-99-14; 22-08-30.