Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40707
11 сентября 2019, 14:21

В Норильске у предпринимателя отобрали 220 коробок контрафактных кроссовок.


Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, сотрудники нашли подделку в одном из магазинов города. Там продавали кроссовки известных спортивных брендов.
Оперативники изъяли 223 пары обуви. Её отправили на экспертизу, которая показала, что это контрафактная продукция. Сумма ущерба, которую нанесли обладателям права на товарный знак, превысила 1,6 миллиона рублей.
Сейчас в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом.

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    Список новостей

 11 сентября 2019 
19:27   Снег в Норильске растает завтра к вечеру. 19:20   На этой неделе в редакции «Заполярной Правды» пройдёт прямая линия со специалистами дополнительного образования и спортуправления.
18:54   Более чем 214,5 тысячи рублей в августе вернули предприниматели норильчанам за некачественные товары и услуги. 18:47   В ДТП с автобусом на автодороге Норильск - Кайеркан пострадали семь человек.
18:45   Первый снег принёс на дороги Норильска урожай из 12 ДТП, в одном из которых пострадали люди. 18:34   Подводя итоги. Рекордной жарой, значительным сокращением льдов и лесными пожарами было отмечено лето 2019 года в Арктике.
18:24   В Красноярском крае стало меньше людей, которые страдают от алкоголизма. 18:20   Новым министром спорта Красноярского края может стать биатлонист Павел Ростовцев.
17:37   В Норильске заработал новый Центр обслуживания пассажиров муниципального транспорта на Ленинском проспекте, 44. 17:17   Базальт вместо шлака. В этом году мы не увидим на норильских дорогах привычного нам антигололёдного вещества.
17:16   Сегодня дорожные службы экстренно начали снегоуборку. 17:08   К ноябрю определится лучший участковый страны. А сегодня Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2019» стартовал.
14:27   Подведены итоги конкурса «Вместе против коррупции! - 2018». 14:21   В Норильске у предпринимателя отобрали 220 коробок контрафактных кроссовок.
14:20   Легендарный ансамбль «Хэйро» даст концерт 21 сентября в Городском центре культуры. 14:20   «Норникель» запустит горнорудное предприятие «Медвежий ручей» к 2021 году.
14:05   Уже в эту субботу, 14 сентября, в Молодёжном центре Норильска состоится день открытых дверей. 13:55   13 сентября у норильских выпускников будет возможность пройти тестирование ГТО, чтобы успеть получить значки к выпускным экзаменам.
12:49   Норильчанин стал вице-чемпионом крупного всероссийского турнира по греко-римской борьбе. 10:44   С первым снегом, норильчане! Сегодня в городе ожидается ухудшение погоды и метель.

 10 сентября 2019 
17:50   В эти минуты у учащихся Норильской художественной школы проходит пленэр на «Норильской Голгофе». 16:29   Налоги по осени платят. Норильская ИФНС напомнила срок уплаты имущественных налогов.
16:08   С 1 сентября повышается размер родительской платы за детские сады. 15:30   Памятник «Первым!» реконструирован. Его открытие состоится 12 сентября в 18.00.
15:19   В Норильск приедет детский писатель Юрий Кузнецов, написавший продолжение о Волшебной стране Александра Волкова. 15:02   В Дудинку прибыл теплоход «Максим Горький».
14:45   Проложим маршрут. В столицу Таймыра прибыла рабочая группа, которая занимается формированием круизного маршрута Красноярск – Дудинка - Красноярск. 14:44   Полицейские задержали мигрантов, которые прибыли на Таймыр на лодке и направлялись в Норильск.
14:26   Пропавший в августе вертолёт Ми-2 обнаружили в 25 км от Дудинки. Проводится проверка. 13:41   Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 года.
13:37   Пособие на школьника составляет 3054 рубля и оформляется независимо от дохода семьи. 13:12   Продавая квартиру, важно не забыть закрыть свой лицевой счет. Иначе проблем в будущем не избежать.
13:06   Завтра начинается выезд Норильского заполярного театра в Москву. 11:50   Специалист норильской библиотеки Ирина Зеленская побывала в рабочей поездке в Германии.
11:40   Военные экологи завершили очередной сезон уборки мусора в Арктике. 11:38   Более 600 норильских школьников стали участниками развлекательно-игровой программы во Дворце творчества детей и молодёжи.
11:34   Новые опорные пункты появились на территории «Заповедников Таймыра». 11:33   За день до официального открытия сезона, 27 сентября, на малой сцене Заполярного театра драмы покажут моноспектакль «Фирс. Монологи из шкафа».
11:21   Уроки компании прошли во всех школах Норильска и Дудинки: первоклашки познакомились с особенностями её работы. 11:16   Норильские полицейские приняли участие в акции «Лес Победы».
11:01   В Норильске выявлена компания, продлевавшая сроки годности продуктов.

 9 сентября 2019 
17:12   Юных норильчан приглашают принять участие в интеллектуальных мероприятиях. 17:05   Более 12 тысяч школьников края пройдут профориентационное тестирование.
16:48   Синоптики прогнозируют на этой неделе похолодание и даже первый снег. 16:33   Норильск в очередной раз встретит «Живой звук». С 24 по 27 октября в Городском центре культуры пройдет фестиваль музыки нового формата.
16:10   Отряд ЮИД школы № 14 призвал водителей быть внимательнее на дорогах. 14:57   В Норильске прошёл четвёртый юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Мишка».
14:56   Чудеса на виражах покажут норильские школьники. На станции юных техников пройдут соревнования в рамках конкурса «Стритрейсер». 14:52   В Норильске прошёл гандикап-турнир, посвящённый открытию шахматного сезона 2019/20.
14:50   МФК «Норильский никель» заключил контракт с Владиславом Шаяхметовым. Рекордсмен сборной России в новой команде будет выступать под привычным вторым номером.




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