Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40707

11 сентября 2019, 14:21



В Норильске у предпринимателя отобрали 220 коробок контрафактных кроссовок.

Оперативники изъяли 223 пары обуви. Её отправили на экспертизу, которая показала, что это контрафактная продукция. Сумма ущерба, которую нанесли обладателям права на товарный знак, превысила 1,6 миллиона рублей. Сейчас в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом.

Просмотров:191 Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, сотрудники нашли подделку в одном из магазинов города. Там продавали кроссовки известных спортивных брендов.Оперативники изъяли 223 пары обуви. Её отправили на экспертизу, которая показала, что это контрафактная продукция. Сумма ущерба, которую нанесли обладателям права на товарный знак, превысила 1,6 миллиона рублей.Сейчас в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом.