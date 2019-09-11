Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40708

11 сентября 2019, 14:27



Подведены итоги конкурса «Вместе против коррупции! - 2018».

Сейчас идёт приём заявок на участие в конкурсе «Вместе против коррупции! - 2019». Подробная информация на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. «В 2019 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации инициировано проведение аналогичного международного конкурса для молодёжи не только из государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции, но и стран – участниц БРИКС. Таким образом, география конкурса значительно расширена, я искренне рад впервые приветствовать в качестве участников этого мероприятия молодёжь из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР», - сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. На фото одна из работ-победительниц

Просмотров:157 На Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы, организованный Генеральной прокуратурой РФ, было представлено почти две с половиной тысячи работ не только из разных регионов России, но и из других стран. Победителей определило компетентное жюри.Сейчас идёт приём заявок на участие в конкурсе «Вместе против коррупции! - 2019». Подробная информация на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life.«В 2019 году Генеральной прокуратурой Российской Федерации инициировано проведение аналогичного международного конкурса для молодёжи не только из государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции, но и стран – участниц БРИКС. Таким образом, география конкурса значительно расширена, я искренне рад впервые приветствовать в качестве участников этого мероприятия молодёжь из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР», - сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.На фото одна из работ-победительниц