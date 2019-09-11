Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40709

11 сентября 2019, 17:08



К ноябрю определится лучший участковый страны. А сегодня Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2019» стартовал.

Конкурс пройдёт в три этапа. Первые два этапа проводятся на региональном уровне. Для того, чтобы люди смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю размещена информация об участниках конкурса. Онлайн-голосование населения в рамках первого этапа проходит с 11 по 20 сентября. По окончании определятся победители, которые пройдут во второй этап. Онлайн-голосование второго этапа пройдет с 7 по 16 октября. На третьем этапе конкурса, до 1 ноября, на официальном интернет-сайте МВД России будет размещена информация о победителях второго этапа. Онлайн-голосование за выход на федеральный уровень пройдёт с 1 по 10 ноября на официальном интернет-сайте МВД России, результаты которого определят победителя конкурса.

Просмотров:101 Конкурс, который проводится МВД России, должен способствовать повышению доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.Конкурс пройдёт в три этапа. Первые два этапа проводятся на региональном уровне. Для того, чтобы люди смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю размещена информация об участниках конкурса.Онлайн-голосование населения в рамках первого этапа проходит с 11 по 20 сентября. По окончании определятся победители, которые пройдут во второй этап. Онлайн-голосование второго этапа пройдет с 7 по 16 октября.На третьем этапе конкурса, до 1 ноября, на официальном интернет-сайте МВД России будет размещена информация о победителях второго этапа. Онлайн-голосование за выход на федеральный уровень пройдёт с 1 по 10 ноября на официальном интернет-сайте МВД России, результаты которого определят победителя конкурса.