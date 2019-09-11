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11 сентября 2019, 17:16



Сегодня дорожные службы экстренно начали снегоуборку.



Просмотров:117 Несмотря на то, что по контракту период зимнего содержания автодорог начинается только 15 сентября, сегодняшний снегопад внёс в работу дорожных служб свои коррективы. Уже сегодня на дорогах Центрального района работало пять единиц техники, в Талнахе – три, в Кайеркане – две, на трассу Норильск - Алыкель вывели четыре единицы техники, а на талнахскую дорогу – две.