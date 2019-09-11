Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40711

11 сентября 2019, 17:17



Базальт вместо шлака. В этом году мы не увидим на норильских дорогах привычного нам антигололёдного вещества.

По словам Александра Аношкина, и.о. начальника управления «Норильскавтодора», гранулированный шлак запрещён к использованию исключительно из-за того, что шлак – это «отход металлургического производства четвёртого, малоопасного, класса». И именно слово «отход» тут стало ключевым, для того чтобы специалисты Роспотребнадзора наложили табу на этот материал. Различные исследования влияния граншлака на почву, растения и животных (подопытных крыс) не выявили никакого вредного воздействия. Отсев базальта тоже относится к «четвертому, малоопасному, классу», но его Роспотребнадзор к использованию разрешил - так же, как речной песок. - Различные соли, которые используются в крупных городах на материке, мы даже не рассматривали в качестве антигололёдного покрытия, потому что соль способствует растеплению вечномёрзлых грунтов, - заверяет Александр Аношкин. Замена материала для посыпки усложнит работу дорожных служб: базальтовая крошка, измельчённая на асфальтовом заводе, будет смерзаться прямо внутри посыпающих машин или налипать на рассыпающие лопасти УДМ. Более того, она значительно легче шлака и будет сдуваться ветром. Вернуть на наши дороги гранулированный шлак можно при условии, что его документально переквалифицируют из «отходов» в «антигололёдное средство для обработки дорожных покрытий». Такая работа дорожными организациями уже ведётся.

Просмотров:202 С наступающего зимнего сезона качестве посыпки на дорогах будут использовать так называемый отсев дробления базальта, проще говоря, базальтовую крошку.По словам Александра Аношкина, и.о. начальника управления «Норильскавтодора», гранулированный шлак запрещён к использованию исключительно из-за того, что шлак – это «отход металлургического производства четвёртого, малоопасного, класса». И именно слово «отход» тут стало ключевым, для того чтобы специалисты Роспотребнадзора наложили табу на этот материал. Различные исследования влияния граншлака на почву, растения и животных (подопытных крыс) не выявили никакого вредного воздействия. Отсев базальта тоже относится к «четвертому, малоопасному, классу», но его Роспотребнадзор к использованию разрешил - так же, как речной песок.- Различные соли, которые используются в крупных городах на материке, мы даже не рассматривали в качестве антигололёдного покрытия, потому что соль способствует растеплению вечномёрзлых грунтов, - заверяет Александр Аношкин.Замена материала для посыпки усложнит работу дорожных служб: базальтовая крошка, измельчённая на асфальтовом заводе, будет смерзаться прямо внутри посыпающих машин или налипать на рассыпающие лопасти УДМ. Более того, она значительно легче шлака и будет сдуваться ветром. Вернуть на наши дороги гранулированный шлак можно при условии, что его документально переквалифицируют из «отходов» в «антигололёдное средство для обработки дорожных покрытий». Такая работа дорожными организациями уже ведётся.