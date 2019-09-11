Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40712

11 сентября 2019, 17:37



В Норильске заработал новый Центр обслуживания пассажиров муниципального транспорта на Ленинском проспекте, 44.

По словам Андрея Остапова, начальника отдела информационных технологий НПОПАТ, открытие третьего центра связано с тем, что пункты обслуживания на автовокзалах Норильска и Талнаха не справляются с потоком пассажиров, появились очереди. В среднем за месяц эти центры обслуживают до 68 тысяч человек, тогда как их первоначальная расчётная мощность составляет 50 тысяч человек. Новый центр позволит разгрузить клиентские службы на автовокзалах. Принимать пассажиров на Ленинском, 44, будут с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов, в субботу с 12 до 16 часов. Центр обслуживания пассажиров, расположенный в АДЦ Норильска, работает по будням 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов. В Талнахе - с понедельника по четверг с 11 до 19, в пятницу и субботу с 14 до 19 часов. К слову, талнахский центр возобновил работу вчера. Его временно закрывали, для того чтобы заменить оборудование.

Просмотров:109 Он выполняет такие же функции, как и два других на автовокзалах Центрального района и Талнаха. Здесь можно пополнить социальные и транспортные карты, обновить пакетные тарифы на электронных проездных,приобрести льготные проездные билеты, а также новинки – проездные в виде брелоков и браслетов.По словам Андрея Остапова, начальника отдела информационных технологий НПОПАТ, открытие третьего центра связано с тем, что пункты обслуживания на автовокзалах Норильска и Талнаха не справляются с потоком пассажиров, появились очереди. В среднем за месяц эти центры обслуживают до 68 тысяч человек, тогда как их первоначальная расчётная мощность составляет 50 тысяч человек. Новый центр позволит разгрузить клиентские службы на автовокзалах. Принимать пассажиров на Ленинском, 44, будут с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов, в субботу с 12 до 16 часов.Центр обслуживания пассажиров, расположенный в АДЦ Норильска, работает по будням 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов. В Талнахе - с понедельника по четверг с 11 до 19, в пятницу и субботу с 14 до 19 часов.К слову, талнахский центр возобновил работу вчера. Его временно закрывали, для того чтобы заменить оборудование.