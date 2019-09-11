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11 сентября 2019, 18:20

Новым министром спорта Красноярского края может стать биатлонист Павел Ростовцев.


Министром спорта Красноярского края может стать 47-летний Павел Ростовцев, который является депутатом краевого Заксобрания, трёхкратным чемпионом мира и вице-чемпионом Олимпийских игр, пишет newslab.ru.
Губернатор края Александр Усс сегодня заявил, что решение по этому вопросу ещё не принято: «У нас министра спорта пока нет, надо потерпеть ещё неделю. У нас есть несколько кандидатов, но я уверен, что министр спорта будет достойным министром спорта и вам он подойдёт».
Напомним, экс-министр спорта края Сергей Алексеев занимал эту должность с 2012 года. В августе этого года он ушёл в отставку по собственному желанию, решив переехать в Москву и перейти на работу в одно из учреждений, подведомственных федеральному министерству спорта.
Ростовцев уже занимал высокие посты. С июля по октябрь 2015 года он был министром по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области. С ноября 2015 года по сентябрь 2016-го — советником губернатора Красноярского края.

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 9 сентября 2019 
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