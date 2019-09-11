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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:27 Снег в Норильске растает завтра к вечеру.
19:20 На этой неделе в редакции «Заполярной Правды» пройдёт прямая линия со специалистами дополнительного образования и спортуправления.
18:54 Более чем 214,5 тысячи рублей в августе вернули предприниматели норильчанам за некачественные товары и услуги.
18:47 В ДТП с автобусом на автодороге Норильск - Кайеркан пострадали семь человек.
18:45 Первый снег принёс на дороги Норильска урожай из 12 ДТП, в одном из которых пострадали люди.
18:34 Подводя итоги. Рекордной жарой, значительным сокращением льдов и лесными пожарами было отмечено лето 2019 года в Арктике.
18:24 В Красноярском крае стало меньше людей, которые страдают от алкоголизма.
18:20 Новым министром спорта Красноярского края может стать биатлонист Павел Ростовцев.
17:37 В Норильске заработал новый Центр обслуживания пассажиров муниципального транспорта на Ленинском проспекте, 44.
17:17 Базальт вместо шлака. В этом году мы не увидим на норильских дорогах привычного нам антигололёдного вещества.
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