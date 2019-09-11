Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40714

11 сентября 2019, 18:24



В Красноярском крае стало меньше людей, которые страдают от алкоголизма.

Об этом сегодня, во Всероссийский день трезвости, сообщил Красноярскстат. В 2018 году впервые в жизни с установленным диагнозом алкоголизма и алкогольных психозов в крае наблюдалось 2016 человек. Это на 10,8% меньше, чем в 2017-м. Всего с данным диагнозом на учёте в лечебно-профилактических организациях в 2018 году состояли 16 337 человек, меньше показателей двухгодичной давности на 14,2%. Минздрав Красноярского края также приводит цифры по пациентам с диагнозом наркомании и токсикомании. В 2018 году в медучреждения региона обратились 453 человека, это почти на 15% меньше, чем в 2017 году, сообщает ИА Newslab. Численность пациентов с данным диагнозом сократилась за последние два года на 7,3%.

Просмотров:102 Об этом сегодня, во Всероссийский день трезвости, сообщил Красноярскстат. В 2018 году впервые в жизни с установленным диагнозом алкоголизма и алкогольных психозов в крае наблюдалось 2016 человек. Это на 10,8% меньше, чем в 2017-м. Всего с данным диагнозом на учёте в лечебно-профилактических организациях в 2018 году состояли 16 337 человек, меньше показателей двухгодичной давности на 14,2%.Минздрав Красноярского края также приводит цифры по пациентам с диагнозом наркомании и токсикомании. В 2018 году в медучреждения региона обратились 453 человека, это почти на 15% меньше, чем в 2017 году, сообщает ИА Newslab. Численность пациентов с данным диагнозом сократилась за последние два года на 7,3%.