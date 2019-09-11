Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40715

11 сентября 2019, 18:34



Подводя итоги. Рекордной жарой, значительным сокращением льдов и лесными пожарами было отмечено лето 2019 года в Арктике.

По данным системы мониторинга атмосферы «Коперник», летом за Полярным кругом отмечено более 100 интенсивных и продолжительных лесных пожаров. Больше всего пострадали север Сибири и Аляска. Только в июне в результате этих пожаров в атмосферу было выброшено 50 миллионов тонн углекислого газа, что равняется общему годовому объему выбросов Швеции. Параллельно с этим набирает обороты таяние арктических льдов. По данным Национального центра данных по снегу и льду США, площадь ледового покрова в Арктике в июне 2019 года была второй наименьшей за 41 год наблюдений после рекордно низкого уровня 2016 года.

Просмотров:91 По информации, опубликованной Росгидрометом, температура у побережья моря Лаптевых на севере Сибири превышала норму на восемь градусов. На картах Росгидромета видно, что на значительной части полуострова Таймыр и прилегающих к нему акваториях моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря было примерно на 4 градуса теплее обычного. Жара иссушила растительный покров и привела к крупным лесным пожарам.По данным системы мониторинга атмосферы «Коперник», летом за Полярным кругом отмечено более 100 интенсивных и продолжительных лесных пожаров. Больше всего пострадали север Сибири и Аляска. Только в июне в результате этих пожаров в атмосферу было выброшено 50 миллионов тонн углекислого газа, что равняется общему годовому объему выбросов Швеции.Параллельно с этим набирает обороты таяние арктических льдов. По данным Национального центра данных по снегу и льду США, площадь ледового покрова в Арктике в июне 2019 года была второй наименьшей за 41 год наблюдений после рекордно низкого уровня 2016 года.