Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40716

11 сентября 2019, 18:45



Первый снег принёс на дороги Норильска урожай из 12 ДТП, в одном из которых пострадали люди.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. В большей степени эта рекомендация относится к водителям, которые управляют средством повышенной опасности, и именно от их действий зависит безопасность пешеходов. Тормозной путь легкового автомобиля во время снегопада увеличивается в разы. Также увеличивается вероятность заносов. На автодорогах Норильск - Талнах, Норильск - Алыкель могут образовываться пробки, в которых автомобилисты вынуждены стоять от получаса и более. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:157 Снегопад на головы пешеходов и автомобилистов свалился неожиданно, создав на улицах и дорогах труднопроходимое снежное месиво. В итоге из-за летней резины, несоблюдения дистанции и превышения безопасной скорости в 11 дорожно-транспортных происшествиях автомобилистам причинён материальный ущерб. Ещё одно происшествие случилось на автодороге Норильск - Кайеркан: перевернулся коммерческий пазик, пострадали люди.Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. В большей степени эта рекомендация относится к водителям, которые управляют средством повышенной опасности, и именно от их действий зависит безопасность пешеходов. Тормозной путь легкового автомобиля во время снегопада увеличивается в разы. Также увеличивается вероятность заносов.На автодорогах Норильск - Талнах, Норильск - Алыкель могут образовываться пробки, в которых автомобилисты вынуждены стоять от получаса и более.Фото Владимира Макушкина