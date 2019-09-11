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11 сентября 2019, 18:47



В ДТП с автобусом на автодороге Норильск - Кайеркан пострадали семь человек.

Фото очевидцев аварии

Просмотров:178 Происшествие случилось около часа дня. Коммерческий автобус ПАЗ, двигавшийся из Кайеркана, съехал с дороги в кювет и перевернулся. В автобусе было 10 пассажиров. Водитель место ДТП покинул. К этому моменту за медицинской помощью обратилось семь человек. Одной из причин аварии очевидцы называют летнюю резину и нарушение скоростного режима.Фото очевидцев аварии