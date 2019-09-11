Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40718

11 сентября 2019, 18:54



Более чем 214,5 тысячи рублей в августе вернули предприниматели норильчанам за некачественные товары и услуги.

По поступившим обращениям специалисты управления дали 55 консультаций, помогли составить 7 претензий, подготовили 3 проекта исковых заявлений в суд. По обращениям за август потребителям был возмещен ущерб на сумму 214 639 рублей. Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить по телефону 43-71-94 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. При необходимости можно прийти на прием в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска. Центральный район - ул. Кирова, 21, 5-й этаж, кабинет № 501, в среду, четверг и пятницу с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. Информацию УПРиУ по вопросам защиты прав потребителей можно найти на сайте upriu.ru.

Просмотров:90 В августе в УПРиУ обратилось 67 граждан, из них два индивидуальных предпринимателя по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства и 65 потребителей – с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.По поступившим обращениям специалисты управления дали 55 консультаций, помогли составить 7 претензий, подготовили 3 проекта исковых заявлений в суд. По обращениям за август потребителям был возмещен ущерб на сумму 214 639 рублей.Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить по телефону 43-71-94 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. При необходимости можно прийти на прием в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска. Центральный район - ул. Кирова, 21, 5-й этаж, кабинет № 501, в среду, четверг и пятницу с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.Информацию УПРиУ по вопросам защиты прав потребителей можно найти на сайте upriu.ru.