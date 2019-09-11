Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40719

11 сентября 2019, 19:20



На этой неделе в редакции «Заполярной Правды» пройдёт прямая линия со специалистами дополнительного образования и спортуправления.

Свои вопросы можно оставлять журналистам «Заполярки» по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии можно по номеру 34-34-80.

Просмотров:78 13 сентября с 15.00 до 16.00 гостями прямой линии станут Наталья Юматова, начальник отдела учебных заведений управления по спорту администрации Норильска, и Татьяна Бочкарёва, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования, которые расскажут о том, куда школьники города могут пойти заниматься спортом и творчеством; какие кружки и секции ждут ребят и о многом другом.Свои вопросы можно оставлять журналистам «Заполярки» по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии можно по номеру 34-34-80.