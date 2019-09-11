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11 сентября 2019, 19:27



Снег в Норильске растает завтра к вечеру.



Просмотров:162 По словам синоптиков, нас зацепило тыловой частью большого циклона, из-за чего на Таймыр обрушился арктический холод. Завтра к вечеру снег должен растаять. В целом, для гидрометеорологов снегопад стал сюрпризом: судя по картам движения атмосферных фронтов, ожидались максимум ливневые дожди. Тем не менее, норильчан заверяют, что погодные невзгоды – явление временное, это еще не зима. Осень успеет порадовать нас ясными деньками. А до конца недели продержится температура +3-5 градусов.