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12 сентября 2019, 10:31



Стали известны открытые направления тем итогового сочинения на 2019-2020 учебный год.

Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 минут до его начала по местному времени. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачёт»/«незачёт». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. Итоговое сочинение, в случае представления его при приёме на обучение в вузы, действительно в течение четырёх лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется. Основной срок написания итогового сочинения в текущем учебном году - 4 декабря 2019 года. Ребята, получившие неудовлетворительный результат «незачёт», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:120 Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утвердил пять открытых направлений тем сочинения на 2019-2020 учебный год: «Война и мир» – к 150-летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Об этом сообщается на сайте краевого министерства образования.Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 минут до его начала по местному времени.Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачёт»/«незачёт». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.Итоговое сочинение, в случае представления его при приёме на обучение в вузы, действительно в течение четырёх лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.Основной срок написания итогового сочинения в текущем учебном году - 4 декабря 2019 года. Ребята, получившие неудовлетворительный результат «незачёт», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.Фото Владимира Макушкина