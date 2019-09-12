Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40722

12 сентября 2019, 11:18



Долг по алиментам в 1 миллион рублей норильчанину пришлось погасить ценными бумагами.

«Бумаги реализованы на сумму 1 млн 114 тысяч рублей, которой хватило, чтобы погасить задолженность. Кроме того, в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 63 тысячи рублей — штрафной санкции за неисполнение требований должностного лица», - сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Просмотров:98 Мужчина, несмотря на решение суда, не оказывал материальную помощь сыну долгое время. Встреч с судебными приставами избегал. Официальных доходов и имущества не имел. Тогда в его отношении было решено объявить исполнительный розыск. Оказалось, что мужчина владеет акциями крупной компании. На них сразу наложили арест.«Бумаги реализованы на сумму 1 млн 114 тысяч рублей, которой хватило, чтобы погасить задолженность. Кроме того, в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 63 тысячи рублей — штрафной санкции за неисполнение требований должностного лица», - сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.