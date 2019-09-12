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12 сентября 2019, 11:30

«Полярная Сова» снова над Норильском. В 16-й раз в «Родине» пройдёт фестиваль аудиовизуальных искусств.


Стартовал приём заявок на участие в ежегодном Всероссийском фестивале-конкурсе аудиовизуальных искусств «Полярная Сова», принять участие в котором могут индивидуальные авторы до 18 лет и молодёжные творческие коллективы.
Конкурс проводится ежегодно в предпоследнюю неделю октября. А заявку в виде фильмографической карточки нужно направить до 16 октября по электронному адресу: sova@kinonpr.ru. Конкурсанты обязательно загружают свои работы на видеохостинг Youtube, а в заявке нужно указать ссылку на фильм. Чтобы работы не разошлись по Сети до начала конкурса, на указанном видеопортале при выборе файла для загрузки устанавливается параметр «Доступ только по ссылке».
Творческие работы участников рассматриваются в номинациях: современная интерпретация литературной классики, игровой фильм в жанрах детектив, комедия, драма, документальный фильм или познавательная передача для детей среднего школьного возраста, анимационный фильм, социальный ролик, отражающий актуальные проблемы общества, патриотическая тема.
На конкурс допускаются работы любого жанра и творческого решения, отвечающие его целям и задачам и ранее в нём не участвовавшие. Срок создания работ не должен превышать двух лет на дату отправления.
На сегодня на конкурс предоставлено 22 работы - это и мультфильмы, и документальные фильмы, и репортажи. В этом году, по словам организаторов, впервые участвуют ребята из Луганска.
Победителей, а также обладателей специальных призов определит экспертное жюри путём закрытого голосования. Высшей наградой конкурса является Гран-при, который присуждается за лучшую работу по совокупности оценок членов жюри, его обладателю вручается диплом и статуэтка Совы, выполненная из кости мамонта. Кроме того, на сайте кинокомплекса «Родина» будет проводиться интернет-голосование за лучшую работу, его победителю будет вручён поощрительный приз и диплом. Подведение итогов и награждение победителей 25 октября.
Учредители конкурса – управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска и кинокомплекс «Родина».

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    Список новостей

 12 сентября 2019 
12:06   Напиши свои «Пушистые строчки» и победи в конкурсе. Библиотека Талнаха предлагает сочинить рассказ о домашнем питомце. 11:30   Публичная библиотека приглашает горожан на творческую встречу с Дарёной Хейл.
11:30   «Полярная Сова» снова над Норильском. В 16-й раз в «Родине» пройдёт фестиваль аудиовизуальных искусств. 11:18   Долг по алиментам в 1 миллион рублей норильчанину пришлось погасить ценными бумагами.
10:31   Стали известны открытые направления тем итогового сочинения на 2019-2020 учебный год.

 11 сентября 2019 
19:27   Снег в Норильске растает завтра к вечеру. 19:20   На этой неделе в редакции «Заполярной Правды» пройдёт прямая линия со специалистами дополнительного образования и спортуправления.
18:54   Более чем 214,5 тысячи рублей в августе вернули предприниматели норильчанам за некачественные товары и услуги. 18:47   В ДТП с автобусом на автодороге Норильск - Кайеркан пострадало семь человек.
18:45   Первый снег принёс на дороги Норильска урожай из 12 ДТП, в одном из которых пострадали люди. 18:34   Подводя итоги. Рекордной жарой, значительным сокращением льдов и лесными пожарами было отмечено лето 2019 года в Арктике.
18:24   В Красноярском крае стало меньше людей, которые страдают от алкоголизма. 18:20   Новым министром спорта Красноярского края может стать биатлонист Павел Ростовцев.
17:37   В Норильске заработал новый Центр обслуживания пассажиров муниципального транспорта на Ленинском проспекте, 44. 17:17   Базальт вместо шлака. В этом году мы не увидим на норильских дорогах привычного нам антигололёдного вещества.
17:16   Сегодня дорожные службы экстренно начали снегоуборку. 17:08   К ноябрю определится лучший участковый страны. А сегодня Всероссийский конкурс «Народный участковый - 2019» стартовал.
14:27   Подведены итоги конкурса «Вместе против коррупции! - 2018». 14:21   В Норильске у предпринимателя отобрали 220 коробок контрафактных кроссовок.
14:20   Легендарный ансамбль «Хэйро» даст концерт 21 сентября в Городском центре культуры. 14:20   «Норникель» запустит горнорудное предприятие «Медвежий ручей» к 2021 году.
14:05   Уже в эту субботу, 14 сентября, в Молодёжном центре Норильска состоится день открытых дверей. 13:55   13 сентября у норильских выпускников будет возможность пройти тестирование ГТО, чтобы успеть получить значки к выпускным экзаменам.
12:49   Норильчанин стал вице-чемпионом крупного всероссийского турнира по греко-римской борьбе. 10:44   С первым снегом, норильчане! Сегодня в городе ожидается ухудшение погоды и метель.

 10 сентября 2019 
17:50   В эти минуты у учащихся Норильской художественной школы проходит пленэр на «Норильской Голгофе». 16:29   Налоги по осени платят. Норильская ИФНС напомнила срок уплаты имущественных налогов.
16:08   С 1 сентября повышается размер родительской платы за детские сады. 15:30   Памятник «Первым!» реконструирован. Его открытие состоится 12 сентября в 18.00.
15:19   В Норильск приедет детский писатель Юрий Кузнецов, написавший продолжение о Волшебной стране Александра Волкова. 15:02   В Дудинку прибыл теплоход «Максим Горький».
14:45   Проложим маршрут. В столицу Таймыра прибыла рабочая группа, которая занимается формированием круизного маршрута Красноярск – Дудинка - Красноярск. 14:44   Полицейские задержали мигрантов, которые прибыли на Таймыр на лодке и направлялись в Норильск.
14:26   Пропавший в августе вертолёт Ми-2 обнаружили в 25 км от Дудинки. Проводится проверка. 13:41   Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 года.
13:37   Пособие на школьника составляет 3054 рубля и оформляется независимо от дохода семьи. 13:12   Продавая квартиру, важно не забыть закрыть свой лицевой счет. Иначе проблем в будущем не избежать.
13:06   Завтра начинается выезд Норильского заполярного театра в Москву. 11:50   Специалист норильской библиотеки Ирина Зеленская побывала в рабочей поездке в Германии.
11:40   Военные экологи завершили очередной сезон уборки мусора в Арктике. 11:38   Более 600 норильских школьников стали участниками развлекательно-игровой программы во Дворце творчества детей и молодёжи.
11:34   Новые опорные пункты появились на территории «Заповедников Таймыра». 11:33   За день до официального открытия сезона, 27 сентября, на малой сцене Заполярного театра драмы покажут моноспектакль «Фирс. Монологи из шкафа».
11:21   Уроки компании прошли во всех школах Норильска и Дудинки: первоклашки познакомились с особенностями её работы. 11:16   Норильские полицейские приняли участие в акции «Лес Победы».
11:01   В Норильске выявлена компания, продлевавшая сроки годности продуктов.

 9 сентября 2019 
17:12   Юных норильчан приглашают принять участие в интеллектуальных мероприятиях. 17:05   Более 12 тысяч школьников края пройдут профориентационное тестирование.
16:48   Синоптики прогнозируют на этой неделе похолодание и даже первый снег. 16:33   Норильск в очередной раз встретит «Живой звук». С 24 по 27 октября в Городском центре культуры пройдет фестиваль музыки нового формата.




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