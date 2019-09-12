Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40723

12 сентября 2019, 11:30



«Полярная Сова» снова над Норильском. В 16-й раз в «Родине» пройдёт фестиваль аудиовизуальных искусств.

Конкурс проводится ежегодно в предпоследнюю неделю октября. А заявку в виде фильмографической карточки нужно направить до 16 октября по электронному адресу: sova@kinonpr.ru. Конкурсанты обязательно загружают свои работы на видеохостинг Youtube, а в заявке нужно указать ссылку на фильм. Чтобы работы не разошлись по Сети до начала конкурса, на указанном видеопортале при выборе файла для загрузки устанавливается параметр «Доступ только по ссылке». Творческие работы участников рассматриваются в номинациях: современная интерпретация литературной классики, игровой фильм в жанрах детектив, комедия, драма, документальный фильм или познавательная передача для детей среднего школьного возраста, анимационный фильм, социальный ролик, отражающий актуальные проблемы общества, патриотическая тема. На конкурс допускаются работы любого жанра и творческого решения, отвечающие его целям и задачам и ранее в нём не участвовавшие. Срок создания работ не должен превышать двух лет на дату отправления. На сегодня на конкурс предоставлено 22 работы - это и мультфильмы, и документальные фильмы, и репортажи. В этом году, по словам организаторов, впервые участвуют ребята из Луганска. Победителей, а также обладателей специальных призов определит экспертное жюри путём закрытого голосования. Высшей наградой конкурса является Гран-при, который присуждается за лучшую работу по совокупности оценок членов жюри, его обладателю вручается диплом и статуэтка Совы, выполненная из кости мамонта. Кроме того, на сайте кинокомплекса «Родина» будет проводиться интернет-голосование за лучшую работу, его победителю будет вручён поощрительный приз и диплом. Подведение итогов и награждение победителей 25 октября. Учредители конкурса – управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска и кинокомплекс «Родина».

Просмотров:91 Стартовал приём заявок на участие в ежегодном Всероссийском фестивале-конкурсе аудиовизуальных искусств «Полярная Сова», принять участие в котором могут индивидуальные авторы до 18 лет и молодёжные творческие коллективы.Конкурс проводится ежегодно в предпоследнюю неделю октября. А заявку в виде фильмографической карточки нужно направить до 16 октября по электронному адресу: sova@kinonpr.ru. Конкурсанты обязательно загружают свои работы на видеохостинг Youtube, а в заявке нужно указать ссылку на фильм. Чтобы работы не разошлись по Сети до начала конкурса, на указанном видеопортале при выборе файла для загрузки устанавливается параметр «Доступ только по ссылке».Творческие работы участников рассматриваются в номинациях: современная интерпретация литературной классики, игровой фильм в жанрах детектив, комедия, драма, документальный фильм или познавательная передача для детей среднего школьного возраста, анимационный фильм, социальный ролик, отражающий актуальные проблемы общества, патриотическая тема.На конкурс допускаются работы любого жанра и творческого решения, отвечающие его целям и задачам и ранее в нём не участвовавшие. Срок создания работ не должен превышать двух лет на дату отправления.На сегодня на конкурс предоставлено 22 работы - это и мультфильмы, и документальные фильмы, и репортажи. В этом году, по словам организаторов, впервые участвуют ребята из Луганска.Победителей, а также обладателей специальных призов определит экспертное жюри путём закрытого голосования. Высшей наградой конкурса является Гран-при, который присуждается за лучшую работу по совокупности оценок членов жюри, его обладателю вручается диплом и статуэтка Совы, выполненная из кости мамонта. Кроме того, на сайте кинокомплекса «Родина» будет проводиться интернет-голосование за лучшую работу, его победителю будет вручён поощрительный приз и диплом. Подведение итогов и награждение победителей 25 октября.Учредители конкурса – управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска и кинокомплекс «Родина».