Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40724

12 сентября 2019, 11:30



Публичная библиотека приглашает горожан на творческую встречу с Дарёной Хейл.

Дарёна Хейл – поэтесса, писательница, лауреат и дипломант множества литературных конкурсов, член Союза российских писателей, создатель и руководитель международного литературного проекта «Среда разборов: лаборатория для авторов», в котором приняли участие больше 70 поэтов из разных стран. До конца сентября она проведёт в Норильске ряд занятий по стихосложению, на которых начинающие поэты могут получить профессиональный анализ своих произведений, узнать их сильные стороны, овладеть дополнительными поэтическими инструментами, получить заряд мотивации. Участников ждут теоретические лекции, совместные практические занятия, интересные домашние задания, а главное - продуктивный и конструктивный анализ собственного творчества. Итогом совместной работы станет издание сборника произведений участников проекта. Чтобы принять участие во встрече, нужно: заполнить заявку, которую можно скачать на официальном сайте библиотеки: http://mucbs.ru/news/350/i152187/; дополнить её своими стихотворениями, при этом произведения должны быть отделены друг от друга звёздочками или названиями, шрифт Times New Roman, выравнивание по левому краю; отправить файл с заявкой по электронному адресу: kovalenka.mob@gmail.com. Заявки принимаются до 16 сентября. Телефон для справок +7-913-505-96-05. Встреча с Дарёной пройдёт 16 сентября в 18.00.

Просмотров:78 Этот проект стал возможен при поддержке Музея Норильска и благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».Дарёна Хейл – поэтесса, писательница, лауреат и дипломант множества литературных конкурсов, член Союза российских писателей, создатель и руководитель международного литературного проекта «Среда разборов: лаборатория для авторов», в котором приняли участие больше 70 поэтов из разных стран.До конца сентября она проведёт в Норильске ряд занятий по стихосложению, на которых начинающие поэты могут получить профессиональный анализ своих произведений, узнать их сильные стороны, овладеть дополнительными поэтическими инструментами, получить заряд мотивации.Участников ждут теоретические лекции, совместные практические занятия, интересные домашние задания, а главное - продуктивный и конструктивный анализ собственного творчества. Итогом совместной работы станет издание сборника произведений участников проекта.Чтобы принять участие во встрече, нужно: заполнить заявку, которую можно скачать на официальном сайте библиотеки: http://mucbs.ru/news/350/i152187/; дополнить её своими стихотворениями, при этом произведения должны быть отделены друг от друга звёздочками или названиями, шрифт Times New Roman, выравнивание по левому краю; отправить файл с заявкой по электронному адресу: kovalenka.mob@gmail.com.Заявки принимаются до 16 сентября. Телефон для справок +7-913-505-96-05.Встреча с Дарёной пройдёт 16 сентября в 18.00.